Kliešte sú aktívne aj v mestách: Slovensko má interaktívnu MAPU výskytu! Zistite, kde je najväčšie riziko

BRATISLAVA – Teploty na Slovensku stúpajú a lákajú nás do prírody, s pekným počasím však prichádza aj sezóna kliešťov. Tieto parazity, ktoré môžu prenášať nebezpečnú lymskú boreliózu či kliešťovú encefalitídu, sú čoraz aktívnejšie. Vedci zo Slovenskej akadémie vied (SAV) preto spustili užitočný nástroj – interaktívnu mapu, vďaka ktorej si môžete overiť výskyt kliešťov vo vašom okolí.
Kliešte už dávno nie sú len problémom hlbokých lesov. Podľa vedkyne Markéty Derdákovej z Ústavu zoológie SAV sa vyskytujú všade, kde je vegetačný porast – v parkoch, mestských záhradách či lesoparkoch. „V mestách je napríklad veľa drozdov, ktoré sú významnými hostiteľmi borélií,“ vysvetľuje odborníčka.
Aby vedci lepšie zmapovali rozmanitosť kliešťov a odhalili aj nepôvodné, „exotické“ druhy, ktoré k nám prenikajú z juhu, zapojili do projektu aj verejnosť. Prostredníctvom špeciálnej webovej stránky môžu ľudia nahlasovať výskyt kliešťa, čím prispievajú k tvorbe aktuálnej mapy pre celé Slovensko.
Ako sa chrániť a čo robiť pri náleze
Základom je prevencia – dlhé nohavice, tričká s dlhým rukávom a kvalitné repelenty. „Vždy po návrate domov si prezrite celé telo, operte oblečenie a osprchujte sa,“ radí Derdáková. Ak už kliešťa na tele objavíte, kľúčový je čas. Parazita treba vybrať čo najskôr:
- Kliešťa jemne pootočte do jednej alebo druhej strany, aby sa uvoľnil.
- Pinzetou ho opatrne vytiahnite (smer otáčania nie je dôležitý).
- Miesto pricicania ihneď poriadne vydezinfikujte.
Kedy spozornieť?
Príznaky nákazy sa nemusia objaviť vždy. Pri borelióze je typickým znakom červená vyrážka (často s bledým stredom), ktorá sa objavuje 10 až 14 dní po pricicaní. „Približne u 30 až 40 percent nakazených sa však takáto vyrážka vôbec neobjaví,“ varuje vedkyňa.
Medzi ďalšie príznaky, ktoré netreba podceňovať, patria horúčka, bolesti kĺbov a svalov pripomínajúce chrípku, tuhnutie šije či nočné potenie. Kliešťová encefalitída sa zase prejavuje vysokými teplotami a bolesťami hlavy. V prípade akýchkoľvek podozrivých príznakov po náleze kliešťa vyhľadajte lekársku pomoc.