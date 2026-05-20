Smrť v otvorenom kanáli: Žena v New Yorku doplatila na chýbajúci POKLOP! Pád z výšky neprežila

NEW YORK - V New Yorku v pondelok večer zomrela 56-ročná žena po tom, čo pri vystupovaní zo zaparkovaného vozidla spadla do kanála bez poklopu. S odvolaním sa na políciu o tom dnes informovala agentúra AFP.
Nešťastie sa stalo na Manhattane. Žena bola po páde z troch metrov nájdená v bezvedomí na dne technickej šachty a prevezená do nemocnice, kde lekári konštatovali jej smrť. Podľa hovorcu polície nebol zatiaľ nikto zatknutý a prípad sa stále vyšetruje.
Na záberoch bolo podľa agentúry vidieť zaparkované čierne auto, pri ktorého dverách pre vodiča sa nachádzal otvor bez poklopu. Ten už je teraz späť a miesto je ohraničené kovovými zábranami.
Newyorská energetická spoločnosť Con Edison, ktorá má spomínaný kanál na starosti, je kvôli nešťastiu ,,hlboko zarmútená". ,,Aktívne vyšetrujeme, ako sa to mohlo stať. Naše myšlienky sú s pozostalými obeťami. Bezpečnosť zostáva našou absolútnou prioritou," povedal hovorca spoločnosti.