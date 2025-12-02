Pamätáte si ešte túto speváčku zo SuperStar? Čoskoro sa stane dvojnásobnou mamou!

PRAHA - Speváčka, o ktorej je reč, sa preslávila v súťaži Česko Slovenská SuperStar v roku 2009. Bacuľatá rockerka má dnes o jeden dôvod viac na radosť. Na sociálnych sieťach totiž prezradila, že čaká svoje druhé dieťa!
A tou speváčkou nie je nik iný ako Leona Šenková (32). Áno, sympatická brunetka, ktorá v roku 2009 patrila k najvýraznejším hlasom celej šou. „Čakám bábätko,“ prezradila speváčka a pridala aj zopár podrobností. „Som na začiatku tretieho mesiaca a čoskoro ma čaká aj návšteva u lekára, aby sme vedeli, či je všetko v poriadku a bábätko zdravé. Dúfam, že áno.“
Zatiaľ však netuší, či nosí pod srdcom dievčatko alebo chlapčeka. „Vždy som snívala o dcére, ale myslím si, že mi je z neba dané mať skôr syna, aby boli okolo mňa tí ochrancovia,“ priznala. Leona už jedného syna má. „Kája sa na bábätko veľmi teší,“ hovorí speváčka a dopľňa: „Občas má však strach, že už naňho nebudem mať toľko času.“ So synom, ktorý bude mať na jar jedenásť, má mimoriadne blízky vzťah a večery často trávia spoločným rozprávaním.
Speváčka prekvapila aj úprimnosťou: „Tehotenstvo som plánovala ja, priateľ trošku nie. On je opatrnejší, potrebuje mať najskôr vyriešené praktické veci, a to ešte nemáme úplne doladené.“ O menách už pritom doma debatujú. „Otec si samozrejme presadzuje svoje meno – Pavel, keby to bol chlapec. A keby to bola dievčatko, najviac sa nám pozdáva meno Radka,“ dodala Leona.
