FOTO Pamätáte si ich? SuperStaristi spred 20 rokov: Títo ostali na výslní a po týchto sa zľahla zem!

BRATISLAVA – Čas letí šialeným tempom! Od finále druhej série Slovensko hľadá SuperStar uplynulo už 20 rokov. Spomienky teraz oživil Jakub Petraník, ktorý zverejnil ikonickú fotografiu finalistov. No pri pohľade na ňu si mnohí kladú otázku: Kde sú dnes tí, ktorých sme kedysi tak zbožňovali?
Spevácka súťaž spustila brutálny ošiaľ. Neexistoval na Slovensku človek, ktorý by nepoznal mená finalistov – každý sledoval ich vystúpenia, každý žil ich úspechmi či neúspechmi, bez ohľadu na vek či pohlavie. Hudobná scéna sa zrazu stala spoločným každodenným fenoménom a diváci netrpezlivo čakali, kto sa stane novou hviezdou. Spomienky na druhú sériu Slovensko hľadá SuperStar teraz oživil Jakub Petraník, ktorý zverejnil ikonickú fotografiu finalistov.
„Dnes je to presne 20 ROKOV!!!! Od konca našej Superstar!! 20 ROKOV!! Chápete? :) A ja teda za seba musím povedať, že veľmi rád na to spomínam a som hrdý na to, že som tam mohol byť,“ napísal Petraník a pripomenul tak dobu, keď jeho meno poznalo celé Slovensko. Dvadsať rokov od tejto nezabudnuteľnej série prinieslo finalistom rôzne osudy.
Peter Cmorík, víťaz tejto série, si svoju slávu udržal dodnes. Koncertuje, tvorí a fanúšikovia na neho nezabudli. Barbora Balúchová sa síce stiahla z hudobnej scény, ale verejnosť ju stále sleduje – má syna s Borisom Kollárom a venuje sa realitám. Jakub Petraník zostal pri hudbe, dnes pôsobí ako dramaturg a zo zákulisia ovplyvňuje to, čo sa deje na pódiu. Podobne aj Peter Bažík, ktorý sa venuje hudobnej produkcii a muzikantskému servisu.
Ostatní z finalistov sa postupne vytrácali z očí verejnosti. Mená ako Mária Bundová, Ivan Štroffek či Petra Kepeňová dnes patria skôr do spomienok. Sláva je krutá a ukazuje sa, že nie každý dokáže zostať v centre diania. Dvadsať rokov je dlhá doba a pohľad na staré fotografie vyvoláva úsmev aj nostalgiu. Kto z finalistov sa vám vybaví ako prvý? A koho ste už úplne zabudli?
