Neskutočná premena porotcu SuperStar: Mal 100 kíl a teraz... Výrazne schudol!

PRAHA - Spevák Matěj Ruppert si prešiel neskutočnou premenou! Keď sa jeho váha priblížila k stovke, rozhodol sa radikálne zmeniť svoj životný štýl.
Spevák a bývalý porotca SuperStar Matěj Ruppert sa rozhodol vziať život do vlastných rúk. Keď mu ručička na váhe ukázala takmer sto kilogramov, pochopil, že takto to ďalej nepôjde. „Už to bolo neúnosné. Pri mojej výške 170 cm a váhe takmer sto kíl som sa už pomaly nedokázal obuť a bez zadýchania vyjsť po schodoch. Zaťal som sa a všetko zmenil,“ priznal otvorene pre Blesk.
Najal si osobného trénera, zmenil stravovanie a výsledok na seba nenechal dlho čakať. Podarilo sa mu zhodiť až 15 kíl, spevák vyzerá výrazne lepšie, omladol a pôsobí omnoho vitálnejšie. „Za rok som schudol 15 kíl, čo je tak akurát. Nič si nepichám, jednoducho makám vo fitku a jem zdravšie,“ dodáva s úsmevom.
Keď sa začali objavovať špekulácie, že za jeho veľkou premenou stojí kríza v manželstve, Ruppert to jednoznačne poprel. „Tak to naozaj nie, a musím si zaklopať na drevo, že mám skvelé manželstvo a rozhodne by som na tom nič nemenil,“ reagoval rázne. Ruppert dokázal, že keď sa človek rozhodne niečo zmeniť, výsledky môžu byť skutočne ohromujúce.
