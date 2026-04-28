Spisovateľ Pišťanek sa rozhodol pre samovraždu: V nemocnici bojoval o život štyri hodiny

BRATISLAVA - Už je to päť rokov, čo z tohto sveta len mesiac pred 55. narodeninami dobrovoľne odišiel spisovateľ Peter Pišťanek. Do nemocnice ho priviezli po požití väčšieho množstva liekov. O jeho život bojovali niekoľko hodín, no neúspešne.

Prozaik, publicista a bývalý šéfredaktor internetového časopisu inZine Peter Pišťanek sa narodil 28. apríla 1960 v Devínskej Novej Vsi. Dnes by sa dožil 66. narodenín, no 22. marca 2015 dobrovoľne odišiel z tohto sveta.

Pišťanek študoval dramaturgiu a scenáristiku na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave. V 80. rokoch 20. storočia bol spoluzakladateľom kultovej hudobnej skupiny Devínska Nová Vec. Do roku 1988 vystriedal viacero zvláštnych zamestnaní, pracoval napríklad aj ako strážca parkoviska. Po roku 1990 začal podnikať, neskôr sa stal šéfredaktorom magazínu Tele-Video-Relax, potom bol kreatívnym pracovníkom v reklame, tvorcom webových stránok a šéfredaktorom internetového magazínu inZine, marketingovým pracovníkom v IT firme.

Do literatúry vstúpil začiatkom posledného desaťročia 20. storočia. Úspešne sa mu podarilo ponúknuť čitateľom novú podobu slovenskej literatúry. Pre svoje prózy čerpal námety z prostredia na pomedzí veľkomesta a vidieka.

Jeho literárny debut, román Rivers of Babylon (1991), vzbudil veľký záujem čitateľov i kritiky, lebo v ňom autor expresívne a s použitím rôznych štýlových vrstiev opísal prostredie bratislavského podsvetia, postavy drobných i väčších podvodníkov a prostitútok. Inšpiračné zdroje pre tento román nájdeme v tzv. poklesnutých žánroch. Autor kládol dôraz najmä na priamočiarosť rozprávania a rýchly spád deja. Odosobnene, lakonicky, no presne konštatoval skutkový stav vecí, hoci predmetom jeho rozprávania boli neraz bizarné, groteskné situácie.

Neskôr vydal Peter Pišťanek aj ďalšie pokračovania svojho prvého románu Rivers of Babylon 2: Drevená dedina a Rivers of Babylon 3: Fredyho koniec a zbierky poviedok Sekerou a nožom, zbierky mikropoviedok Skazky o Vladovi a Nové skazky o Vladovi. Kniha Mladý Dônč je súbor troch noviel – Debutant, Mladý Dônč a Muzika. Podľa románu Rivers of Babylon a novely Muzika boli nakrútené filmy.

Na pulty knižných obchodov sa v novembri 2014 po rokoch dostal jeho nový román Rukojemník - Lokomotívy v daždi. Autor v novinke rozohral silný realistický príbeh o obyčajných malých ľuďoch z československej pohraničnej obce, ktorí sa musia vyrovnať s udalosťami veľkých dejín. V januári 2015 bol do kín uvedený film Rukojemník nakrútený podľa tejto knihy a jej autorovi sa v ňom ušla malá úloha.

Peter Pišťanek napísal aj kuchársku knihu Recepty z rodinného archívu (2003) a faktografickú publikáciu Živý oheň z vína (2006).

Spisovateľ Peter Pišťanek zomrel 22. marca 2015 v bratislavskej Nemocnici sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici, kam ho priviezli po požití väčšieho množstva liekov. Záchranárov privolali k spisovateľovi, ktorého objavili v bezvedomí v podvečerných hodinách. „54-ročný muž intoxikovaný liekmi bol prevezený do nemocnice na Antolskej ulici. Pri prevoze ešte žil, skonal v nemocnici,“ povedal vtedy Topkám hovorca záchranárov Boris Chmel. 

V nemocnici bojoval o život štyri hodiny. Bol intoxikovaný, v bezvedomí. Napriek snahe lekárov okolo 22:00 hod zomrel,“ vyjadrila sa pre Topky.sk hovorkyňa univerzitnej nemocnice v Bratislave Petra Stano Maťašovská.

