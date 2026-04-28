Petra Polnišová v Dunaji dvakrát unikla smrti: Prichádza definitívny koniec seriálovej Anny?

BRATISLAVA - V seriáli Dunaj, k vašim službám sa dej dostal do mimoriadne dramatického bodu, ktorý preverí osudy celej rodiny Urbanovcov. Postava Anny, ktorú stvárňuje herečka Petra Polnišová, sa ocitla v situácii, z ktorej nemusí byť návratu. Otázkou zostáva, či jej postava prežije, alebo zo seriálu definitívne zmizne.
Herečka Petra Polnišová v seriáli Dunaj, k vašim službám stvárňuje Židovku, ktorá už viackrát unikla smrti. Jej postava Anna si prešla mimoriadne dramatickým osudom – už raz takmer nastúpila do transportu, odkiaľ ju na poslednú chvíľu zachránila pani Mária v podaní Janky Pilzovej, ktorá pri zahlásení Anninho mena zakričala, že je to ona. Neskôr sa Anna musela skrývať v byte, dokonca aj v skrini, keď jej hrozilo odhalenie. Ani tým sa však jej útek neskončil – nasledoval presun na vidiek, kde sa snažila prežiť mimo dohľadu, a neskôr aj úkryt v lese, kde bola situácia ešte vypätejšia.
Najnovšie sa jej osud dostal do ďalšej dramatickej roviny. Anna sa nachádza vo vlaku spolu so svojou malou dcérkou Veronikou, ktorú má s manželom Vilom, ktorého stvárňuje herec Martin Mňahončák. Ten sa v silnom momente rozhodol dobrovoľne nastúpiť do transportu spolu s nimi, aby svoju rodinu neopustil. „Keď si človek predstaví, že jeho ženu a dieťa odvezú niekam, kde viete, že žiada budúcnosť nie je, tak rozhodnúť sa, že tam nastúpiť s nimi, to nie je ľahká vec. Na druhej strane, tá rodina je pre človeka celý život, bez nich by ten život vôbec nebol,“ uviedol dojemne Mňahončák.
„Je iné, keď o tom človek len počuje a iné, keď to na chvíľu zažije. Mne bolo veľmi nepríjemné. Pri nakrúcaní v jednej chvíli nastala tma, moja seriálová dcérka sa okamžite rozplakala, všetci sme boli vystrašení. Predstava, že ideme niekam bez ničoho, bez hygieny, je hrozný pocit. Tí ľudia tam boli nahnaní a správali sa k ním horšie ako k zvieratám. Je desivé, že toto ľudia naozaj zažili a mnohí to ani neprežili,“ priznala seriálová Anna, ktorej osud stále visí na vlásku.
Ich príbeh sa tak dostal do bodu, kde už nie je jasné, čo ich ešte čaká. „Vilo Urban sa z lásky k svojej rodine rozhodol pre veľkú obetu a dobrovoľne nastúpil do transportu... Nie každý by bol schopný takejto obete, no história pozná príbehy mnohých ľudí z celej Európy, ktorí sa rozhodli podobne ... a čo bude konkrétne s Urbanovcami ďalej - to ukáže čas,“ vyjadrili sa vyhýbavo tvorcovia seriálu. Napätie rastie a osud celej rodiny Urbanovcov zostáva otvorený – či sa im podarí prežiť, alebo ich príbeh v seriáli dospeje k tragickému koncu, je dosiaľ nezodpovedanou otázkou. Nezmeškajte teda seriál Dunaj, k vašim službám, vždy v utorky a štvrtky o 20.30 na Markíze.
