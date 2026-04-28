Utorok28. apríl 2026, meniny má Jarmila, zajtra Leo, Lea

Zdena Studenková šokovala otvoreným priznaním: Zrušila hrob a prehovorila o smrti!

BRATISLAVA - Herečka Zdena Studenková prekvapila mimoriadne úprimným priznaním o svojich myšlienkach na smrť. Šarmantná blondínka prehovorila o strachu z bezmocnosti, ale aj o netradičnom rozhodnutí, ktoré sa týka jej poslednej rozlúčky.

Zdena Studenková sa netají tým, že aj napriek vitalite a energii čoraz častejšie rozmýšľa o téme smrti. „Veľmi často premýšľam o smrti. Nebojím sa, niekedy sú dni, keď si hovorím, dnes by som mohla zomrieť. Napríklad po premiére, keď mám plný byt kvetov,“ priznala v podcaste Hovory s Timeou od Madam EVY.

Herečka však zároveň otvorene hovorí aj o svojich obavách. „Bojím sa bezmocnosti. Bojím sa, že by som umierala tak, ako nechcem. Nechcem byť v žiadnom prípade niekomu na obtiaž a aby som bola odkázaná na nejaké ležanie a v hlave by mi to stále fungovalo. To si neviem predstaviť,“ dodala. Jej slová však prekvapili ešte viac, keď prezradila aj netradičné rozhodnutie týkajúce sa jej poslednej rozlúčky. „Zrušila som hrobové miesto. Ja pôjdem do Dunaja. Viem, že je to zakázané, ale chcem do Dunaja a doplávam až do mora. Nechcem žiadny hrob. Odmietam, aby keď budú vedľa mňa kopať hrob tomu druhému, tak aby mi hádzali na hlavu hlinu a potom tam budú stáť. Nič také. Hrob nebude,“ povedala rezolútne Studenková, ktorá sa netají tým, že sa nebojí smrti.

