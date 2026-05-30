Po rozvode prišla ďalšia rana... Na Cibulkovú sa to valí zo všetkých strán: Jej biznis sa končí!

BRATISLAVA - Dominika Cibulková v posledných mesiacoch čelí jednej nepríjemnej správe za druhou. Po medializovanom rozvode, rodinných turbulenciách a nedávnej kritike za kontroverznú reklamu na alkohol prichádza ďalší tvrdý úder.
Bývalá tenisová hviezda oznámila smutnú správu. Jej obchod Baby J na Dunajskej ulici v centre Bratislavy, ktorý sa zameriaval na prémiové detské oblečenie a doplnky, definitívne končí. Projekt, do ktorého vkladala veľké nádeje a budovala ho niekoľko rokov, zatvára svoje brány a zákazníkov láka na záverečný výpredaj.
Popri aktivitách na sociálnych sieťach sa Dominika po ukončení športovej kariéry pustila aj do podnikania. K móde mala blízko už dlhšie. V minulosti stála za vlastnou kolekciou s názvom Domi a neskôr sa rozhodla vstúpiť aj do segmentu detskej módy. Práve po narodení syna Jakuba vznikol projekt Baby J.
Obchod v centre hlavného mesta si postupne vybudoval svoju klientelu a navonok pôsobil ako úspešný projekt. O to väčším prekvapením je najnovšie rozhodnutie bývalej tenistky, ktorá oznámila, že po piatich rokoch svoje pôsobenie v tomto biznise definitívne uzatvára. O konci obchodu informovala značka prostredníctvom sociálnych sietí.
„Milí naši zákazníci, rozhodli sme sa ukončiť našu cestu s BABY J. Bolo nám veľkým potešením s vami spolupracovať a spoznať vás. Ďakujeme vám za vašu dôveru. Ako poďakovanie vám teraz ponúkame 30 % zľavu na všetko – stačí nám napísať do directu alebo prísť priamo k nám do predajne. Ďakujeme, že ste s nami boli,“ uvádza sa v stanovisku zverejnenom na Instagrame obchodu. Spolu s oznámením prišiel aj veľký výpredaj. Predajňa bude fungovať už len do konca júna, následne sa jej brány definitívne zatvoria.
Cibulková nie je jediná, ktorá sa musela uchýliť k takémuto radikálnemu riešeniu. Slovenské podnikateľské prostredie sa totiž v posledných rokoch borí s množstvom problémov. Rastúce náklady, drahé energie, vyššie odvody či opatrnejšie míňanie peňazí zo strany zákazníkov dostávajú pod tlak množstvo firiem a prevádzok po celom Slovensku.
Podobné problémy dnes riešia mnohí podnikatelia a zdá sa, že ani známe meno, silná značka či veľká komunita fanúšikov nie sú zárukou úspechu. Bývalá tenisová hviezda sa tak zaradila medzi ďalších podnikateľov, ktorých zasiahla náročná ekonomická situácia.
