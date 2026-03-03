Nech si to radšej nepúšťa! STUDENKOVÁ chýba v Inkognite: Kramár povedal to, čo by si pri nej nedovolil!

BRATISLAVA - Neustále vtipkovanie a doberanie si jeden druhého! V Inkognite je o zábavu vždy postarané - najmä ak majú hádači "dobrú slinu". Tentokrá chýbala iba Zdena Studenková. To by bola "voda na mlyn"!
Obľúbená relácia TV JOJ opäť potvrdila, že keď sa v štúdiu zíde čisto mužské osadenstvo, žiadna téma nie je "v bezpečí". Tentokrát sa reč zvrtla na profesiu dirigenta a dirigentské paličky. Ako to už v tejto zostave býva zvykom, aj úplne obyčajná téma dokázala v priebehu sekúnd chytiť poriadne pikantný podtón. Všetko to odštartoval Mišo Hudák, ktorý si na adresu dirigentských paličiek neodpustil vtipnú poznámku. Viac už nebolo treba a v štúdiu sa okamžite spustila doslova spŕška vtipov, ktoré cielili priamo na herca Maroša Kramára. Ten sa však nenechal vyviesť z miery a so smiechom len stroho skonštatoval: „Ja už nedirigujem!“
Tým to však ani zďaleka neskončilo. Do Kramára si rýpol aj moderátor Marcel Forgáč, ktorý vytiahol historku priam biblických rozmerov. „Maroš prvú spomienku čo má, on ako dieťa chytával ryby a chytal raz pri mori ryby so starým otcom a zrazu sa to more rozostúpilo, prešli nejakí ľudia a zase sa zavrelo,“ zavtipkoval Forgáč, čím narážal na hercov "vysoký" vek. Hoci sa hádači sprvu triafali najmä do Kramára, ten nezostal svojim kolegom nič dlžný. Napriek tomu, že v štúdiu chýbala jeho verná kolegyňa Zdena Studenková, Maroš si našiel príležitosť, ako si do nej "rypnúť" na diaľku. Ako? To sa dozviete v našej videoukážke, no nenechajte si ujsť ani reláciu Inkognito v utorok o 20.40 na JOJke.