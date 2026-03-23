Jablonský je v tom až po uši! Svoju partnerku hltal očami: Petra v slzách...

BRATISLAVA - Toto nebol len tanec, ale hotová prehliadka lásky! V treťom kole šou Let's Dance sa diali veľké veci. Jakub Jablonský totiž svoju partnerku vyzliekal očami a to pred pohľadmi tisícok divákov.
Tretie kolo šou Let's Dance patrilo tým najbližším a emócie boli silnejšie než kedykoľvek predtým. Jakub Jablonský najskôr predviedol viedenský valčík po boku Anny Riebauerovej, no všetko sa zlomilo v momente, keď sa k nemu na parkete pridala žena jeho života Petra Dubayová. V tej sekunde sa totiž úplne zmenila atmosféra. Úsmevy, nežné dotyky a najmä pohľady, ktoré nešlo prehliadnuť. Jablonský ju doslova hltal očami a sledoval každý jej pohyb. Zrazu akoby tancoval úplne iný muž – zamilovaný až po uši.
Silné emócie však neprišli len na parkete, ale aj v dokrútke. Práve tam padli slová, ktoré dojali aj samotnú Petru. „Petra je ten najmilovanejší človek v mojom živote, lebo Vesna je výsledkom našej lásky. Ona by nikdy nebola bez toho, aby Petra nemilovala mňa tak, ako ja ju,“ vyznal sa bez okolkov Jablonský.
A Dubayová? Tá svoje city nedokázala udržať na uzde. V jednej chvíli sa pri rozprávaní úplne zlomila. „Ja si neviem predstaviť byť matkou bez takéhoto otca. Jakub je pre mňa láska. A je to asi stelesnenie všetkého toho…,“ nedokázala vetu dokončiť a rozplakala sa. Po chvíli sa však nadýchla a svoju myšlienku predsa len dopovedala: „Všetko, čo je náročné a čo je krásne – to ide ruka v ruke. To je láska. Že sa človek naučí s tým pracovať a vie, že to stojí za to, nech sa deje čokoľvek.“