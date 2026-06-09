Oslnivý Talian zamotal Polnišovej hlavu, prišla sa vydať... Šok, na ktorý nikdy nezabudne!

BRATISLAVA - Petra Polnišová otvorene prehovorila o vzťahu, ktorý v nej zanechal silnú stopu. Kvôli mužovi, do ktorého bola bezhlavo zamilovaná, sa rozhodla opustiť Slovensko a začať nový život v Taliansku. Verila v spoločnú budúcnosť, dokonca uvažovala aj o svadbe. Namiesto rozprávkového konca však prišiel nečakaný rozchod.
Na osudové stretnutie s charizmatickým Talianom spomína dodnes. Nemala ešte osemnásť, keď sa s rodinou vybrala na dovolenku do talianskeho Rimini. Práve tam stretla muža, ktorý jej doslova zamotal hlavu. „Mala som 17, boli sme prvýkrát v Taliansku. Išli sme na škodovke našej babky do Rimini. Oranžová škodovka 120, siedmi v aute. A zrazu tam stál on – švárny Talian a mal dlhé kučeravé vlasy,“ zaspomínala si v podcaste Jauu, PS: to bolelo.
Mladý Talian ju očaril nielen vzhľadom, ale aj tým, čo robil. „My sme boli na pláži a tam prišla skupinka ľudí, ktorí sa starali o postihnutých a on bol jeden z nich. Ja som mala pocit, že musí mať veľké srdce, krásne vlasy,“ prezradila s humorom. „Vtedy som vedela po anglicky štyri slová, ktoré som opakovala dookola, lebo som bola taká vystresovaná z toho, ako sa mi páčil,“ priznala herečka.
Napriek jazykovej bariére spolu presedeli dlhé hodiny v rozhovore. „Celú noc sme sa rozprávali tými štyrmi slovami. Mala som pocit, že som stretla lásku svojho života,“ povedala otvorene. Pri odchode z Talianska si vymenili posledné zamilované pohľady a rozlúčili sa. „Keď sme odchádzali, vtisli sme si jeden bozk, z ktorého som ja ešte žila dva a pol roka,“ zasmiala sa.
Po návrate na Slovensko kontakt neprerušili. Petra sa vrhla na štúdium angličtiny aj taliančiny a ich vzťah pokračoval na diaľku. Postupne sa z letnej známosti stalo niečo oveľa vážnejšie. Keď dokončila školu, rozhodla sa pre odvážny krok. Zbalila kufre a odišla za svojou láskou do Talianska. Tentoraz už nešlo o letnú romancu. Dvojica tvorila pár a ich vzťah pôsobil vážne. „Keď som prišla do Talianska, tak sme spolu normálne chodili,“ vysvetlila.
O to väčší šok prišiel krátko po jej príchode. Herečka si predstavovala nový začiatok, spoločný život a podľa vlastných slov uvažovala aj o svadbe. Namiesto vysnívanej budúcnosti však prišlo bolestivé vytriezvenie. Muž, za ktorým odišla do cudzej krajiny, sa s ňou rozišiel len tri dni po jej príchode. Sen o veľkej láske sa tak rozpadol doslova zo dňa na deň.
Príbeh, ktorý sa začal ako romantický film, sa pre Petru Polnišovú skončil zlomeným srdcom. Dnes už na celé obdobie spomína s nadhľadom, no na sklamanie, ktoré zažila kvôli mužovi, za ktorým bola ochotná odísť do zahraničia, zrejme nikdy úplne nezabudne.
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