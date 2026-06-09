Utorok9. jún 2026, meniny má Stanislava, zajtra Margaréta, Gréta

Oslnivý Talian zamotal Polnišovej hlavu, prišla sa vydať... Šok, na ktorý nikdy nezabudne!

Petra Polnišová Zobraziť galériu (25)
Petra Polnišová (Zdroj: Vlado Anjel)
© Zoznam/mia © Zoznam/mia

BRATISLAVA - Petra Polnišová otvorene prehovorila o vzťahu, ktorý v nej zanechal silnú stopu. Kvôli mužovi, do ktorého bola bezhlavo zamilovaná, sa rozhodla opustiť Slovensko a začať nový život v Taliansku. Verila v spoločnú budúcnosť, dokonca uvažovala aj o svadbe. Namiesto rozprávkového konca však prišiel nečakaný rozchod.

Na osudové stretnutie s charizmatickým Talianom spomína dodnes. Nemala ešte osemnásť, keď sa s rodinou vybrala na dovolenku do talianskeho Rimini. Práve tam stretla muža, ktorý jej doslova zamotal hlavu. „Mala som 17, boli sme prvýkrát v Taliansku. Išli sme na škodovke našej babky do Rimini. Oranžová škodovka 120, siedmi v aute. A zrazu tam stál on – švárny Talian a mal dlhé kučeravé vlasy,“ zaspomínala si v podcaste Jauu, PS: to bolelo.

Mladý Talian ju očaril nielen vzhľadom, ale aj tým, čo robil. „My sme boli na pláži a tam prišla skupinka ľudí, ktorí sa starali o postihnutých a on bol jeden z nich. Ja som mala pocit, že musí mať veľké srdce, krásne vlasy,“ prezradila s humorom. „Vtedy som vedela po anglicky štyri slová, ktoré som opakovala dookola, lebo som bola taká vystresovaná z toho, ako sa mi páčil,“ priznala herečka.

Napriek jazykovej bariére spolu presedeli dlhé hodiny v rozhovore. „Celú noc sme sa rozprávali tými štyrmi slovami. Mala som pocit, že som stretla lásku svojho života,“ povedala otvorene. Pri odchode z Talianska si vymenili posledné zamilované pohľady a rozlúčili sa. „Keď sme odchádzali, vtisli sme si jeden bozk, z ktorého som ja ešte žila dva a pol roka,“ zasmiala sa.

Po návrate na Slovensko kontakt neprerušili. Petra sa vrhla na štúdium angličtiny aj taliančiny a ich vzťah pokračoval na diaľku. Postupne sa z letnej známosti stalo niečo oveľa vážnejšie. Keď dokončila školu, rozhodla sa pre odvážny krok. Zbalila kufre a odišla za svojou láskou do Talianska. Tentoraz už nešlo o letnú romancu. Dvojica tvorila pár a ich vzťah pôsobil vážne. „Keď som prišla do Talianska, tak sme spolu normálne chodili,“ vysvetlila.

O to väčší šok prišiel krátko po jej príchode. Herečka si predstavovala nový začiatok, spoločný život a podľa vlastných slov uvažovala aj o svadbe. Namiesto vysnívanej budúcnosti však prišlo bolestivé vytriezvenie. Muž, za ktorým odišla do cudzej krajiny, sa s ňou rozišiel len tri dni po jej príchode. Sen o veľkej láske sa tak rozpadol doslova zo dňa na deň.

Príbeh, ktorý sa začal ako romantický film, sa pre Petru Polnišovú skončil zlomeným srdcom. Dnes už na celé obdobie spomína s nadhľadom, no na sklamanie, ktoré zažila kvôli mužovi, za ktorým bola ochotná odísť do zahraničia, zrejme nikdy úplne nezabudne.


Viac o téme: Petra Polnišová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Let's Dance, 2.kolo, Petra
Petra Polnišová v Dunaji dvakrát unikla smrti: Prichádza definitívny koniec seriálovej Anny?
Domáci prominenti
Petra Polnišová
Slovenko je jej už primalé: Petra Polnišová odtancovala do susedného Česka! Neuveríte, s kým...
Domáci prominenti
FOTO Petra Polnišová sa počas
FOTO Petra Polnišová to v Let's Dance roztočila: Chýbalo málo a spadne zo stoličky!
Domáci prominenti
FOTO Let's Dance, Petra Polnišová
Na Polnišovej sa v Let's Dance poriadne vyjašili: Najprv tanec v krátkej sieťke, potom… vyhadzov!
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Sisková zo Sľubu je iná, ako sa na prvý pohľad zdá: Muži si ku mne dovoľujú! Toto im odkazuje
Sisková zo Sľubu je iná, ako sa na prvý pohľad zdá: Muži si ku mne dovoľujú! Toto im odkazuje
Prominenti
NRSR: Poslanci nebudú odvolávať T. Gašpara, odmietli program schôdz
NRSR: Poslanci nebudú odvolávať T. Gašpara, odmietli program schôdz
Správy
Vyjadrenie Andreja Danka k aktuálnym témam
Vyjadrenie Andreja Danka k aktuálnym témam
Správy

Domáce správy

Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Poslanci chcú zakázať ďalšie
Poslanci chcú zakázať ďalšie syntetické drogy: Pribudnú látky podobné extáze či kokaínu
Domáce
Do solária už nepustia
Do solária už nepustia každého: Nový zákon zavádza vekové obmedzenie
Domáce
Trnavský kraj rozdelil rekordných 800 000 eur: Kto získal podporu z fondu na rozvoj?
Trnavský kraj rozdelil rekordných 800 000 eur: Kto získal podporu z fondu na rozvoj?
Trnava

Zahraničné

STRAŠNÉ VIDEO Útok nožom
STRAŠNÉ VIDEO Útok nožom v Belfaste: Vrah zo Sudánu získal v Británii povolenie na pobyt
Zahraničné
FOTO Ďalší ruský generál zlikvidovaný?
Ďalší ruský generál zlikvidovaný? Po výbuchu luxusného BMW pri Moskve sa šíria špekulácie
Zahraničné
Ukrajina a Lotyšsko spojili
Ukrajina a Lotyšsko spojili sily: Zelenskyj oznámil dohodu o výrobe dronov
Zahraničné
Hillary Dawa utrpel omrzliny.
Hyenizmus turistov na Mont Evereste: Šerpu nechali umrieť na vrchole! Po šiestich dňoch sa doplazil do bezpečia
Zahraničné

Prominenti

Petra Polnišová
Oslnivý Talian zamotal Polnišovej hlavu, prišla sa vydať... Šok, na ktorý nikdy nezabudne!
Domáci prominenti
Herečka Kristína Sisková prišla
Sisková zo Sľubu je iná, ako sa na prvý pohľad zdá: Muži si ku mne dovoľujú! Odvážny odkaz
Domáci prominenti
Karlos Vémola s manželkou
Ďalšia rana pre Vémolu: Život sa mu rúti ako domček z karát!
Zahraniční prominenti
Ludmila Kudriová
Kollárova nová favoritka potvrdila všetky dohady: Boris svoje deti nezatajoval... FOTO z minulosti!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Chrápete? Pozor, môže to
Chrápete? Pozor, môže to byť príznakom ochorenia, ktoré ohrozuje váš život
vysetrenie.sk
Ilustračné foto
Dovolenkový chaos na letiskách: Ľudia môžu čakať až šesť hodín, odborníci bijú na poplach!
Zaujímavosti
TOTO si nenechajte ujsť:
TOTO si nenechajte ujsť: Čaká nás nebeské divadlo, ktoré sa tak skoro nezopakuje!
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Nevesta šokovala internet priehľadnými svadobnými šatami: Ľudia si všimli jeden zvláštny detail
Zaujímavosti

Dobré správy

Dôležitá rada pre všetkých
Dôležitá rada pre všetkých rodičov: Verili ste tomu doteraz aj vy? Pravda je úplne iná
plnielanu.sk
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce
V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk

Ekonomika

Tisíce zákazníkov čaká veľká zmena: Telekom pohltí známu značku, tá definitívne skončí!
Tisíce zákazníkov čaká veľká zmena: Telekom pohltí známu značku, tá definitívne skončí!
Veľký úlovok na bratislavskom letisku: V batožine našli nelegálny náklad, zadržali tisíce kusov! (foto)
Veľký úlovok na bratislavskom letisku: V batožine našli nelegálny náklad, zadržali tisíce kusov! (foto)
Nakupujete drobnosti z Číny? Na toto si dajte poriadny pozor, po novom vám na colnici môžu vystaviť nečakaný účet!
Nakupujete drobnosti z Číny? Na toto si dajte poriadny pozor, po novom vám na colnici môžu vystaviť nečakaný účet!
Tisíce vodičov na to čakali roky: Pri Bratislave sa končí megastavba, pozor na posledné veľké uzávery! (foto)
Tisíce vodičov na to čakali roky: Pri Bratislave sa končí megastavba, pozor na posledné veľké uzávery! (foto)

Šport

V Poľsku bol najlepším strelcom: Bobček v hľadáčiku sedemnásobného ligového majstra
V Poľsku bol najlepším strelcom: Bobček v hľadáčiku sedemnásobného ligového majstra
Slováci v zahraničí
Preteky, aké tu ešte neboli: Zapletalovú čaká na Zlatej tretre česko-slovenský súboj
Preteky, aké tu ešte neboli: Zapletalovú čaká na Zlatej tretre česko-slovenský súboj
Atletika
Emmu Zapletalovú čaká ďalší štart v Diamantovej lige: Poznáme presný čas jej behu
Emmu Zapletalovú čaká ďalší štart v Diamantovej lige: Poznáme presný čas jej behu
Diamantová liga
Ani strieborná medaila nebola dostatočná: Slovan odvolal hlavného trénera i jeho asistenta
Ani strieborná medaila nebola dostatočná: Slovan odvolal hlavného trénera i jeho asistenta
Tipos SBL

Auto-moto

Koniec mýtnych brán a nekonečných kolón. Chorvátsko testuje nový mýtny systém
Koniec mýtnych brán a nekonečných kolón. Chorvátsko testuje nový mýtny systém
Doprava
TEST: SEAT Arona - nebadaný facelift, ktorý mení viac, než sa zdá
TEST: SEAT Arona - nebadaný facelift, ktorý mení viac, než sa zdá
Klasické testy
BBSK pripravuje projekt okružnej križovatky na sídlisku v Detve
BBSK pripravuje projekt okružnej križovatky na sídlisku v Detve
Ekonomika
Rolls Royce Spectre II a Rolls Royce Spectre Black Badge II - novinky s väčšou silou
Rolls Royce Spectre II a Rolls Royce Spectre Black Badge II - novinky s väčšou silou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Známe osobnosti opäť vyrážajú do ulíc pomáhať deťom so špeciálnymi potrebami: Objednajte si celebritného kuriéra priamo do vašej kancelárie!
Známe osobnosti opäť vyrážajú do ulíc pomáhať deťom so špeciálnymi potrebami: Objednajte si celebritného kuriéra priamo do vašej kancelárie!
KarieraInfo.sk
Mal to byť iba e-mail! Prečo všetci nenávidíme porady, ktoré trvajú hodinu a nič sa na nich nevyrieši
Mal to byť iba e-mail! Prečo všetci nenávidíme porady, ktoré trvajú hodinu a nič sa na nich nevyrieši
O práci s humorom
Životopis, ktorý personalista nehodí do koša za 6 sekúnd: Týchto 5 vecí z neho okamžite vymažte
Životopis, ktorý personalista nehodí do koša za 6 sekúnd: Týchto 5 vecí z neho okamžite vymažte
CV a motivačný list
Kariéra EXPO mieri do Košíc: Pozrite si kompletný program hlavného pódia a Skills zóny, ktorý vás posunie vpred
Kariéra EXPO mieri do Košíc: Pozrite si kompletný program hlavného pódia a Skills zóny, ktorý vás posunie vpred
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Nadýchaná piškóta a malinový krém: Letný hrnčekový dezert, ktorý zvládnete do hodiny.
Nadýchaná piškóta a malinový krém: Letný hrnčekový dezert, ktorý zvládnete do hodiny.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Prečo mäso na grile zhorkne? Čím nahradiť med v marináde
Prečo mäso na grile zhorkne? Čím nahradiť med v marináde
Rady a tipy
Trik záhradných šéfkuchárov: Ako vyčistiť gril bez kvapky chémie
Trik záhradných šéfkuchárov: Ako vyčistiť gril bez kvapky chémie
Rady a tipy

Technológie

AI práve prešla slávnym Turingovým testom prekvapivo presvedčivo. Ľudia ju považovali za človeka častejšie než reálnych účastníkov
AI práve prešla slávnym Turingovým testom prekvapivo presvedčivo. Ľudia ju považovali za človeka častejšie než reálnych účastníkov
Umelá inteligencia
Veľký test mobilného internetu vo východnej Európe priniesol prekvapenie. Takto v ňom dopadlo Slovensko
Veľký test mobilného internetu vo východnej Európe priniesol prekvapenie. Takto v ňom dopadlo Slovensko
Operátori
Kvantové technológie roky brzdil zložitý problém. Vedci teraz ukázali jednoduchší spôsob, ako vytvárať stavy, ktoré môžu rozhodnúť o budúcnosti senzorov aj počítačov.
Kvantové technológie roky brzdil zložitý problém. Vedci teraz ukázali jednoduchší spôsob, ako vytvárať stavy, ktoré môžu rozhodnúť o budúcnosti senzorov aj počítačov.
Technológie
Pohreb Bandery na Ukrajine bol odložený. Kyjev chce rokovať
Pohreb Bandery na Ukrajine bol odložený. Kyjev chce rokovať
Zaujímavosti

Bývanie

Čo v lete potrebuje hortenzia, aby dobre kvitla, a ako podporiť trvalky v nových kvetoch? Nezabudnite na tieto kroky
Čo v lete potrebuje hortenzia, aby dobre kvitla, a ako podporiť trvalky v nových kvetoch? Nezabudnite na tieto kroky
Zrušili steny a byt nabral úplne novú atmosféru. Štýl, ktorý mnohí zavrhujú, premenili na praktické bývanie
Zrušili steny a byt nabral úplne novú atmosféru. Štýl, ktorý mnohí zavrhujú, premenili na praktické bývanie
Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte odtlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej
Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte odtlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej
Odborníci sa zhodli: Na týchto miestach zlyhá strecha najčastejšie a nejde o veľké plochy. Ktoré zmeny upozornia na problém?
Odborníci sa zhodli: Na týchto miestach zlyhá strecha najčastejšie a nejde o veľké plochy. Ktoré zmeny upozornia na problém?

Pre kutilov

Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Otočte priamočiaru pílu hore nohami a získate vychytávku do dielne, ktorá vám ušetrí stovky eur
Náradie a stroje
Škorce vám nezjedia ani jednu čerešňu: 3 super triky, ktoré nič nestoja
Škorce vám nezjedia ani jednu čerešňu: 3 super triky, ktoré nič nestoja
Záhrada
Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte staré vidly: Vyrobte si originálnu lampu na chalupu do 10 €
Nevyhadzujte staré vidly: Vyrobte si originálnu lampu na chalupu do 10 €
Doplnky a dekorácie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Týmto znameniam vstúpi do života človek, ktorého už nepustia: Pôjde o jednu z najdôležitejších osôb ich života
Partnerské vzťahy
Týmto znameniam vstúpi do života človek, ktorého už nepustia: Pôjde o jednu z najdôležitejších osôb ich života
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Hillary Dawa utrpel omrzliny.
Zahraničné
Hyenizmus turistov na Mont Evereste: Šerpu nechali umrieť na vrchole! Po šiestich dňoch sa doplazil do bezpečia
Boj o prežitie v
Domáce
Boj o prežitie v exotickom Ománe: Mladá Slovenka si myslela, že má úpal, zákerná baktéria jej napadla srdce!
MIMORIADNE varovanie meteorológov: Zoznam
Domáce
MIMORIADNE varovanie meteorológov: Zoznam miest, kde na Slovensku hrozia bleskove povodne
Vlna vymrštila psíka do
Domáce
Vlna vymrštila psíka do otvoreného mora: Začal BOJ o život, neuveríte, kde ho po niekoľkých hodinách našli!

Ďalšie zo Zoznamu