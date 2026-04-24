Komédia Kavej 2 mieri do kín: Zahviezdi sexsymbol zo Sľubu a manžel známej herečky!

BRATISLAVA - Je späť! Pokračovanie úspešnej slovenskej komédie Kavej prichádza na filmové plátna s novým príbehom, obľúbenými postavami aj viacerými prekvapeniami v obsadení. Okrem známych hrdiniek - Jany Kovalčíkovej a Anny Jakab Rakovskej sa môžeme tešiť aj na tváre zo seriálu Sľub, pričom film sľubuje svieži humor, emócie a situácie blízke skutočnému životu.
Pred dvomi rokmi mala premiéru úspešná slovenská komédia Kavej, ktorá si získala široké publikum. Po jej úspechu sa tvorcovia rozhodli nadviazať pokračovaním, ktoré prichádza s názvom Kavej 2.
Nový film prirodzene nadväzuje na príbeh prvého dielu a vracia divákov späť do sveta, ktorý si rýchlo obľúbili. Nechýbajú v ňom hlavné postavy – obľúbené hrdinky, ktoré si získali celé Slovensko. Kláru opäť stvárňuje herečka Anna Jakab Rakovská, ktorá zostala žiť na východe Slovenska a jej kamarátku Veroniku si zahrala Jana Kovalčíková.
V pokračovaní sa objavujú aj nové herecké tváre, medzi ktorými sú Kristián Baran, ktorý momenátlne hviezdi v seriáli Sľub. Tiež sa predstavia Robo Jakab, ktorý si v projekte zahrá po boku svojej manželky Anny Jakab Rakovskej, ďalej Daniel Žulčák, Alena Ďuránová či Branislav Deák. „Dúfame, že pokračovanie divákov nielen poteší, ale aj príjemne prekvapí, lebo napriek tomu, že ide o pokračovanie, nejde o kópiu prvého dielu. Prinášame nový príbeh – s postavami, ktoré si diváci už obľúbili, ale aj s novými, ktoré skvelo zapadli do našej „východniarskej“ poetiky,“ prezradil režisér Lukáš Zednikovič.
Film si zachováva svoj charakteristický rukopis – láskavý humor, autentické situácie a postavy, ktoré pôsobia nedokonalo, no o to viac ľudsky. Popri humorných momentoch prináša aj scény, ktoré dokážu diváka spomaliť a emotívne osloviť. „Myslím si, že v tomto období je dobré, že vznikol takýto film. Vie ľudskej duši pomôcť svojou náladou a zároveň poukázať na dobro v nás. A to je dôležité,“ uviedol producent snímky Daniel Dangl.
Najočakávanejšia slovenská komédia Kavej 2 prichádza do kín už toto leto.
