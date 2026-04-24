Madonna po mega koncerte prosí o pomoc: Zmizla jej dôležitá vec... Ponúka finančnú odmenu!

LOS ANGELES - Madonna (67) prišla po vystúpení na festivale Coachella o ikonické kúsky oblečenia. Speváčka teraz žiada verejnosť o pomoc a za ich bezpečné vrátenie ponúka odmenu.

Popová legenda Madonna sa obrátila na verejnosť s nezvyčajnou prosbou. Po svojom vystúpení na festivale Coachella prišla o niekoľko výrazných kúskov oblečenia a teraz ponúka odmenu tomu, kto ich pomôže nájsť. Medzi stratenými vecami je napríklad fialová bunda, korzet či negližé, ktoré mala speváčka oblečené počas vystúpenia spolu so speváčkou Sabrinou Carpenter.

Tieto kúsky však pre ňu majú citovú hodnotu – mala ich totiž už pred dvoma desaťročiami na tom istom festivale. O prípade informovala aj BBC. Samotná Madonna sa k situácii vyjadrila na sociálnych sieťach slovami: „Nie je to len oblečenie, je to súčasť mojej histórie. Dúfam a modlím sa, že nejaká láskavá duša tieto predmety nájde a kontaktuje môj tím,“ pričom zdôraznila, že za ich bezpečné vrátenie ponúkne finančnú odmenu.

Podľa polície z mesta Indio boli veci naposledy videné na golfovom vozíku v areáli festivalu v skorých ranných hodinách. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by išlo o krádež – je možné, že sa počas presunu jednoducho stratili. Speváčka sa na pódiu predstavila po boku Carpenter aj so známymi hitmi Vogue a Like a Prayer. Zároveň fanúšikom prvýkrát predstavila novú skladbu z pripravovaného albumu, ktorý má vyjsť v júli.

