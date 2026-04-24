Piatok24. apríl 2026, meniny má Juraj, zajtra Marek, Marko, Markus

Peklo v Mjanmarsku nekončí: Prezident vyhlásil v 60 mestských oblastiach stanné právo

Min Aun Hlain
Min Aun Hlain (Zdroj: TASR/AP Photo/Aung Shine Oo)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

NEPJITO - Mjanmarský prezident Min Aun Hlain vydal nové mimoriadne nariadenie na zavedenie vojenskej kontroly v 60 mestských oblastiach. Agentúra Reuters konštatuje, že tento krok je zameraný na zvýšenie bezpečnosti v regiónoch, ktoré sa aj napriek snahe o prechod k civilnej vláde zmietajú v konflikte.

V oficiálnom vyhlásení, ktoré v piatok zverejnili mjanmarské médiá, je uvedená potreba „ukončiť ozbrojený terorizmus“ a obnoviť právny štát ako hlavné odôvodnenie 90-dňového výnimočného stavu. Všetku výkonnú a súdnu moc v spomínaných oblastiach prevezme na toto obdobie do rúk nový šéf junty Je Vin Ú. Toto nariadenie je podľa Reuters prvým veľkým krokom Min Aun Hlaina, ktorého tento mesiac zvolil dvojkomorový parlament za prezidenta.

Mjanmarsko sa zmieta v občianskej vojne od roku 2021, keď armáda zvrhla líderku Aun Schan Su Ťij. Po tomto prevrate junta vedená Hlainom zaviedla celoštátny výnimočný stav, ktorý opakovane predĺžila, kým sa jej v decembri a januári podarilo uskutočniť voľby. Podľa kritikov neboli slobodné ani spravodlivé, informuje Reuters.

Viac o téme: MjanmarskoMin Aun HlainStanné právo
Nahlásiť chybu

