Ander z Košíč (Zdroj: Ján Zemiar)

Ján Pisančin je takpovediac prvým stand-up komikom na Slovensku. A vlastne prvým komikom, ktorý svoje ľudové rozprávanie zmenil na estrádu. Humorista známy ako Ander z Košíc, sa objavil vo filme Kavej, kde si zahral farára. Film je o láske, rodine a priateľstve a s humorom rozpráva príbeh o tom, ako si možno sami občas komplikujeme život a nevnímame to, čo má skutočnú hodnotu. „Ani ma to veľmi neprekvapilo“, hovorí na margo ponuky humorista.doplnil.

Ľudový rozprávač Ján Pisančin celé desaťročia zabáva ľudí svojimi vystúpeniami, radosť im svojim humorom rozdáva už viac ako 55 rokov. „Milujem plno ľudí, amfiteátre… ja som sa raz rozprával s pánom Lasicom a on mi hovorí: Ja by som sa sám na amfiteáter nepostavil. Ja musím mať kolegu“, spomína humorista, ktorý začiatkom septembra oslávi 83 rokov. Humor ho však stále baví a baviť ľudí je preňho to najviac. „Ja s hocičím nevyjdem, to je pravda“, hovorí a dodáva: „Mal som jednu výhodu. Ja som začínal s profesionálmi. Mňa si všimli herci z divadla, zobrali ma do svojej skupiny a každý mi niečo dal… Dnes sa snažím ja niečo poradiť, ale nie vždy to berú tí mladí. A robia chybu veľkú, lebo prečo ísť obkľukou, keď možno ísť rovno…“, zafilozofoval si na záver.

Ander z Košíc vystupoval a na javisku zariskoval: Sála šalela! (Zdroj: NL/TH)