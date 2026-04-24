Poľsko a Francúzsko údajne pripravujú jadrové cvičenia, minister to nepotvrdil

VARŠAVA - Poľsko a Francúzsko podľa informácií portálu Wirtualna Polska zverejnených vo štvrtok pripravujú spoločné vojenské cvičenia s prvkami jadrového odstrašenia nad východným krídlom NATO. Premiér Donald Tusk diskusiu na túto tému potvrdil, no minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz spochybnil existenciu príprav cvičení.
Podľa armádnych zdrojov portálu majú manévre prebiehať najmä nad Baltským morom a severným Poľskom. Francúzske lietadlá Rafale by počas nich mali niesť jadrové hlavice, pričom poľské letectvo by sa sústredilo na prieskum a konvenčné údery v smere Sankt Peterburgu. Francúzska strana by v scenároch simulovala použitie jadrových zbraní.
„Kľúčové v týchto plánoch je, že budovaná poľsko-francúzska vojenská zložka bude v istom zmysle mimo byrokracie NATO,“ uviedol zdroj portálu. Vypracovanie spoločných postupov umožní rýchlejšie obranné rozhodnutia a majú slúžiť ako pohotovostné plány v prípade útoku Ruska. Aktivované budú ešte pred aktiváciou článku 5 Severoatlantickej zmluvy, čo zdroj považuje za potenciálne zdĺhavý proces.
Začali diskusiu o tzv. pokročilom odstrašení
Tusk po pondelkovom stretnutí s prezidentom Macronom potvrdil, že obe krajiny začali diskusiu o tzv. pokročilom odstrašení a nevylúčil ani rozsiahle spoločné cvičenia v budúcnosti. Zároveň však upozornil na citlivosť témy a vyjadril rezervovaný postoj k prípadnej prítomnosti francúzskych lietadiel schopných niesť jadrové zbrane nad Poľskom.
„Úprimne povedané, nechcel by som mať nad Poľskom Rafale s jadrovými bombami,“ uviedol premiér, pričom dodal, že takýto scenár nie je aktuálne v pláne. Minister obrany stredu podľa agentúry PAP uviedol, že takúto spoluprácu nemôže potvrdiť a nepovažuje za pravdepodobné, že by pri nej došlo ku konkrétnym záverom. Zdôraznil, že ide o mimoriadne citlivú tému, ktorá nie je v pokročilom štádiu, a rozhodnutia o jadrových otázkach musia byť prijímané na úrovni NATO.
Kosiniak-Kamysz zároveň informoval o pripravovanom stretnutí ministrov obrany členských štátov NATO, ktoré sa má venovať jadrovým schopnostiam aliancie vrátane rôznych programov, ako je americký systém jadrového zdieľania či francúzskeho jadrového odstrašenia. Táto spolupráca sa rozvíja aj v kontexte rastúceho napätia vo východnej Európe a rozmiestnenia ruských jadrových zbraní v Bielorusku.