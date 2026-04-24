Bývalý šéf prezidentskej kancelárie sa zhrozil z Pellegriniho: Papalášska akcia roka, ktorý amatér riešil ten FRAK?!

BRATISLAVA - Prezident Peter Pellegrini prijal v utorok 21. apríla v bratislavskom Prezidentskom paláci Fra´ Johna T. Dunlapa, 81. knieža a veľmajstra Zvrchovaného vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty. Na tom by nebolo nič nezvyčajné, ak by nedošlo k istému protokolárnemu faux pas. Aspoň tak to vidí šéf prezidentskej kancelárie z éry Zuzany Čaputovej Metod Špaček, ktorý neskrýval údiv, akým smerom sa Pellegriniho tím vybral.
Špaček spustil verejnú kritiku na svojom účte na sociálnej sieti. Pellegrini udelil kniežaťu Rad Bieleho dvojkríža I. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Zvrchovaným rádom maltézskych rytierov a Slovenskou republikou. Prezident dostal od veľmajstra vyznamenanie Order pro Merito Melitensi.
Papalášska akcia roka, kritizuje Špaček
Hlava štátu pri tejto príležitosti zvolila mimoriadne slávnostnú recepciu so živou hudbou a slávnostným odevom. Konkrétne išlo o frak, kde Pellegrini tiež ukázal svoje vyznamenanie. Spomínaný Metod Špaček pri týchto fotkách len krútil hlavou. Označil to za najväčšiu papalášsku akciu roka.
Prezidentovi radil nejaký protokolárny amatér, pokračuje
"Poďme sa, prosím, vrátiť k najväčšej papalášskej udalosti v slovenských dejinách," začal Špaček a status doložil fotografiami Pellegriniho vo fraku. "Kardinálny problém tejto návštevy bol v tom, že zrejme nejaký protokolárny alebo zahraničnopolitický amatér poradil prezidentovi, že pána Dunlapa je možné a bežné prijímať na úrovni hlavy štátu. Toto je však omyl," napísal Špaček s tým, že Rád maltézskych rytierov má síce historickú zvyškovú medzinárodnoprávnu zvrchovanosť, avšak nie je považovaný za štát a jeho predstaviteľ – veľmajster – nie je hlava štátu, teda ani nie je hlave štátu rovný.
"Jeho protokolárne postavenie je ďaleko za predstaviteľmi štátov, a dokonca aj za predstaviteľmi medzinárodných organizácií. Nepatria mu žiadne okázalé pocty a ceremónie a pred palácom nemala vôbec viať vlajka rádu, navyše protokolárne uprednostnená pred vlajkou EÚ," vyškolil Pellegriniho tím zhrozený Špaček. Pellegriniho tím kniežaťu tak podľa Špačka prejavil pocty, akých sa nedostalo ani kráľovnej Alžbete II. alebo holandskému kráľovskému páru.
Nielen protokolárne, ale aj finančný a právny problém
"Toto je nie len zanedbateľné protokolárne faux pas, ale aj problém právny a finančný. Keďže pánovi Dunlapovi takéto výsady jednoducho nepatria, ich poskytnutie je neoprávnený výdavok zo štátneho rozpočtu," zdvihol varovný prst Špaček.
Výzor kráľa s požičaným motýlikom, zasmial sa Špaček
Prečo si to teda hlava štátu takto vymyslela? "Odpoveď je jednoduchá. On si chcel, aspoň raz, vyskúšať, aké to je, vyzerať ako kráľ. Navliecť sa do fraku, dať si kráľovské insígnie a pretŕčať sa v žiari okázalého luxusu. Nikoho normálneho by na to nenahovoril, aby mu v tom asistoval. Ale zrejme pán Dunlap má potlačený cit pre primeranosť a mu do tejto pasce skočil," zamyslel sa Špaček.
"No a aby toho nebolo málo – ešte jeden očividný protokolárny prešľap. Neviem, či ste si všimli ten komický ozrutný biely motýlik prezidenta Pellegriniho? Ten si musel požičať od nejakého svojho kamaráta, performatívneho umelca – nejakého klaviristu alebo speváka. To, čo je na koncertnom pódiu primerané, je na štátnej večeri komické. (..) A čo dodať na záver? Prázdny oblek – prázdny frak," povzdychol si bývalý šéf prezidentskej kancelárie na záver.