VIDEO Cirkus v parlamente: Danko vykázal zo sály šéfku klubu PS: Zaznieval krik, posmievanie sa a hádky

BRATISLAVA - Počas rokovania o spornom koaličnom návrhu o obmedzení hlasovania zo zahraničia to v parlamente poriadne vrie. Podpredseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko vykázal z rokovania predsedníčku poslaneckého klubu PS Zuzanu Mesterovú.
Aktualizované 11:25 Rokovaciu sálu strážia z oboch strán niekoľko príslušníci Úradu pre ochranu ústavných činiteľov. Štandardne pred dverami do sály stojí iba jeden. O vzniknutej situácii hovorí poslanecké grémium. Zatiaľ prebieha poslanecké grémium.
Andrej Danko tvrdí, že poslankyňu Mesterovú vykázali, pretože mala pri sebe hárky, ktoré chcela využiť počas svojho prednesu. Uviedol to podpredseda NR SR Andrej Danko (SNS), ktorý viedol schôdzu a Mesterovú vykázal. Išlo podľa neho o propagačné materiály PS. Dodal, že poslankyňa tiež rušila vystúpenie podpredsedu Tibora Gašpara (Smer-SD). PS odmieta, aby sa poslanci zo sály vyhadzovali len pre položené papiere na stole.
Mesterovej sa Danko podľa svojich slov pýtal, aký materiál doniesla do rokovacej sály. „Jasne definovala, že sú to nejaké hárky, ktoré chce použiť k vystúpeniu a k prednesu svojej sily,“ povedal Danko novinárom. „Porušila to, že vniesla do sály materiály, ktoré slúžia k propagácii jej politickej strany,“ vysvetlil tiež. Hovorí, že poslanci PS sa chystali na „koordinovaný útok“ a cielene deptali a provokovali Gašpara počas jeho vystúpenia. Mesterová podľa Danka opakovane narúšala priebeh rokovania. Očakáva, že počas piatka budú poslanci opakovane porušovať rokovací poriadok. Odmieta viesť schôdzu, keď sa znevažuje vystupujúci a útočí sa na neho a keď sa do rokovacej sály vnášajú veci, ktoré tam nemajú byť.
Gašpar tvrdí, že pre správanie opozície mal problém dokončiť svoje vystúpenie v pléne. „Moje základné právo, politické právo vystúpiť v parlamente bolo narušené,“ podotkol. Tvrdí, že Mesterová vykrikovala a narušovala priebeh. „Tie papiere, to je len ďalší bonus k tomu, čo všetko sa ešte tu chystalo,“ doplnil. Gašpar zároveň ocenil reakciu Danka v rokovacej sále. Bola podľa neho v súlade s rokovacím poriadkom.
Podpredseda NR SR Martin Dubéci (PS) označil piatkové dianie v parlamente za bezprecedentné. Ľudia sa zo sály podľa neho nemôžu vyhadzovať len tak. Upozornil na to, že Mesterová mala byť vykázaná pre položené papiere na stole. Odmietol, že by komentovala vystúpenie Gašpara. Mali to podľa neho byť iní poslanci. „Ja ako predsedajúci tu bežne mávam počas rokovaní nejaké pokriky, väčší hluk, no jednoducho to upokojím. Je to vizitka Danka, ktorý nedokáže nič iné urobiť, ako v záchveve neviem čoho vyhadzovať ľudí z miestnosti,“ okomentoval. Za vizitku Gašpara zase označil to, že nezvláda komentáre a úškrny.
Rokovanie v Národnej rade SR o návrhu zmien pri voľbe zo zahraničia z dielne koaličného Smeru-SD bolo prerušené. Stalo sa tak počas vystúpenia podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD). Poslanci za opozičné hnutie PS totiž doniesli do sály hárky s podpismi pod petíciu proti obmedzeniu volieb zo zahraničia, ktorú spustili. Predsedajúci Andrej Danko (SNS) vykázal šéfku klubu PS Zuzanu Mesterovú zo sály. Vyčítal jej, že narúša priebeh rokovania, a že vniesla do sály vizuálne pomôcky.
Gašpar vo svojom vystúpení zdôraznil, že novela má voľbu zo zahraničia zmeniť, nie zrušiť. „Doteraz sme volili prostredníctvom korešpondenčných lístkov poštou, my navrhujeme voľbu, ktorá bude prebiehať na našich zastupiteľstvách,“ podotkol. Zmenu odôvodňoval tým, že voľba poštou sa javí ako nespoľahlivá. Upozornil, že ešte teraz na Slovensko prichádzajú niektoré obálky z parlamentných volieb 2023. Myslí si tiež, že voľba poštou nespĺňa podmienku priamosti a tajnosti volieb. „Neviete s istotou zaručiť, do akej miery korešpondenčný lístok vkladá do obálky a vyjadruje názor tá osoba, ktorá je evidovaná ako volič,“ okomentoval.
Opozícia už viackrát novelu kritizovala. Do pléna parlamentu poslanci za PS priniesli hárky s podpismi pod petíciu proti navrhovanej zmene. Danko ich počas vystúpenia Gašpara viackrát upozornil, že vniesli do sály vizuálne pomôcky a porušujú tým rokovací poriadok parlamentu. Nakoniec vykázal Mesterovú zo sály.