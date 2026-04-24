Život na Slovensku je drahý! Versace zbalil kufre: Sem poďte žiť!

BRATISLAVA - Kto by si nepamätal éru Mojsejovcov a nezabudnuteľné hlášky Františka "Versačeho" Kabrheľa? Hviezda niekdajšej reality šou sa pred rokmi stiahla z verejného života a našla útočisko na slnečnej Malte. Teraz sa však nečakane objavil na Slovensku a okamžite pútal pozornosť!
František Kabrheľ, ktorého si verejnosť zafixovala ako legendárneho "Versačeho", už ôsmy rok nazýva Maltu svojím druhým domovom. Po rokoch strávených v Taliansku zakotvil na ostrove, kde našiel presne to, čo hľadal – pokoj a príjemnú klímu. „Malta je veľmi krásny štát, sú tam veľmi príjemní ľudia, je tam veľmi lacno, a je tam veľmi pekne a doporučujem každému tam ísť,“ hovorí spokojne František, ktorý si do rodného Slovenska odbehol len na skok, aby si nenechal ujsť svetoznámu výstavu Tutanchamon: Jeho hrobka a poklady, ktorá aktuálne láka davy návštevníkov.
Otázkou však je, či sa niekdajší kráľ reality šou vráti pred kamery. Ponuky vraj chodia, no František zostáva tajomný. „Nikdy nevieme, mám nejaké ponuky, len som ticho! Ale aj na Malte sa už rozbieha tento štýl, sú tam mladí ľudia z celého sveta,“ naznačil s úsmevom. Keď však príde reč na jeho povesť "škandalistu", František rázne krúti hlavou. „V mojom živote už nie je škandálik, ten bol pred 20 rokmi u Mojsejovcov a odvtedy žiadne škandáliky v mojom živote nie sú, chvalabohu,“ dušuje sa. My sme boli zvedaví, či po búrlivých rokoch stále udržuje kontakt s Norou Mojsejovou, s ktorou kedysi prežil najväčšie mediálne peklo. Versače svojej otvorenosti neostal nič dlžný... takto to je.
