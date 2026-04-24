Piatok24. apríl 2026, meniny má Juraj, zajtra Marek, Marko, Markus

Brutálny útok na deti: Muži bili maloletých palicami aj kameňmi!

Ilustračné foto
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

SVINIA - Z trestného činu výtržníctva obvinil poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Jarovniciach piatich mužov vo veku od 18 do 46 rokov. Skutok spáchali formou spolupáchateľstva. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„V utorok (21. 4.) podvečer, v obci Svinia, na mieste verejnosti prístupnom zaútočili na jedno maloleté dieťa a dve mladistvé osoby. Udierali ich rukami i palicami a snažili sa hádzať do nich kamene. Útočníci spôsobili napadnutým osobám zranenia, našťastie nešlo o vážne zranenia,“ uviedla Ligdayová.

Policajná hliadka po príchode na miesto udalosti obmedzila na osobnej slobode všetkých piatich útočníkov. „Boli umiestnení do cely policajného zaistenia a boli s nimi vykonané potrebné procesné úkony. Po ich ukončení boli zo zadržania prepustení,“ dodala Ligdayová.

Viac o téme: útok PolíciaDetiSvinia
Nahlásiť chybu

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Domáce správy

Prominenti

Zaujímavosti

Dobré správy

Ekonomika

Šport

Auto-moto

Kariéra a motivácia

Varenie a recepty

Technológie

Bývanie

Pre kutilov

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Ďalšie zo Zoznamu