Šebová sa nevie dočkať: Čo jej opísal Jorge González, sa stalo realitou! Veľké prípravy

Zuzana Kubovčíková Šebová (Zdroj: Ján Zemiar)

Herečka Zuzka Šebová si odbehla od detí a prišla si vychutnať úsmevnú filmovú novinku. Práve komédie sú totiž niečo, čo Zuzka vyhľadáva. „Komédia je úplne môj žáner, som milovníčka, takže ich mám veľmi rada a teším sa aj na tento film.“

A keď už bola reč o Kavej, nemohli sme sa opýtať na herečkin vzťah ku káve. „Ja som veľmi dlhú dobu vôbec nepila kávu, ale odkedy som porodila, som sa potrebovala pozviechať, takže už pijem. Ale tak asi dve-tri za deň, ale také cappucina a také mliečne, mlieko s kávou by som to nazvala“, prezrádza so smiechom Zuzka, ktorá je povestná svojim zmyslom pre humor. O tom sa hovorí, že otvára ľuďom oči, ona to však vidí inak. „Humor hlavne otvára srdcia a potom, keď už sa to srdce otvorí, tak verím, že aj oči sa pridajú. Humor je taká istota na všetkých frontoch a veľakrát je to už to jediné, čo nám ostáva,“ nešetrí úprimnosťou. Vo filme sa okrem vtipných scén objavuje aj východniarčina, ktorá môže byť pre niekoho poriadnou výzvou, Zuzka si však ani z toho ťažkú hlavu nerobí. „Keď som sa zoznámila s Anderom z Košíc, tak som mu rozumela všetko, tak verím, že budem rozumieť aj dnes. Ale samozrejme, keby niekto úplne takou profi východniarčinou spustil, tak by sme všetci bratislavčania mali čo robiť.“ Aj ona sama má medzi východniarmi plno kamarátov. „Tak samozrejme v prvom rade Janka Kovalčíková a Anička, ktoré som prišla podporiť, sú východniarky, ale ja si myslím, že polovica, trištvrtina hercov je východniarov, takže určite áno.“

Zuzka nám však prezradila aj pikošky zo svojho súkromia a hoci si aktuálne užíva najmä leto a prázdniny s manželom Michalom Kubovčíkom a ich dvomi synčekmi, čakajú ju čoskoro aj pracovné povinnosti. A pokým podaktoré sú ešte pod rúškom tajomstva, jedna, obzvlášť príjemná, herečku čaká čoskoro. A tou nie je nič iné ako dlhoočakávané turné Let´s Dance!

