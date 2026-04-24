2. deň BMD: Rozžiarená Belohorcová, Šimkovičová ako filmová star a Sulíkova frajerka? Nechcite vidieť

BRATISLAVA – Druhý deň Bratislavských módnych dní 2026 opäť ukázal, že móda nie je len o oblečení, ale aj o charizme, príbehoch a osobnostiach, ktoré dokážu zaujať. Pódium sa hemžilo známymi tvárami, mladými talentami, ale aj odvážnymi outfitmi.
Zuzana Belohorcová vyzerá lepšie ako kedykoľvek predtým. Zdá sa, že jej rozchod s manželom Vlastom Hájkom veľmi prospel – blondínka doslova žiarila a rozdávala úsmevy na všetky strany. Telové šaty, ktoré predvádzala na móle, na nej vyzerali božsky. Rovnako božsky vyzerala aj jej dcéra Salma, ktorá sa momentálne uberá cestou modelingu a na móle jej to mimoriadne pristane. Dievčatá Belohorcové boli jednoznačne hviezdy večera.
Na móle sa objavila aj mladučká modelka Viktória Mercedes Brániková, ktorá je snúbenicou syna kontroverzného politika Richarda Sulíka, Filipa Sulíka. Predviedla sa vo veľmi sexi čiernej čipkovanej bielizni, ktorá okrem krásnych dlhých nôh odhalila aj ploché bruško. Krásna brunetka sa má určite čím pochváliť a pri pohľade na ňu je jasné, prečo si ju Fiki vybral za svoju nastávajúcu.
Ministerka kultúry Martina Šimkovičová opäť zaujala, no tenktokrát nádherným outfitom. V bielych šatách s dramatickými veľkými rukávmi pripomínala hollywoodsku hviezdu z červeného koberca. Jej účes, šperky a makeup boli doladené do posledného detailu a mnohí sa zhodli, že patrila k najlepšie oblečeným dámam večera.
