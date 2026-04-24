Gröhling v závetrí čakal na návrh vylúčenia Cigánikovej: Nakoniec ho na stôl dala táto známa TVÁR!

BRATISLAVA - Štvrtok 23. apríla 2026 sa do života poslankyne Jany Bittó Cigánikovej zrejme zapíše veľkými písmenami. Po štrnástich rokoch práce pre Slobodu a Solidaritu (SaS) sa strana rozhodla s ňou rozviazať všetky väzby. Vylúčenie zo strany prišlo po mesiacoch vzájomnej kritiky Bittó Cigánikovej a predsedu Branislava Gröhlinga. Ten však nechcel sám iniciovať jej vylúčenie a namiesto toho pasívne čakal na to, kto takýto návrh prinesie. Kto bol teda tým "obetným baránkom"?
Gröhling sa už skôr na túto tému v rozhovore pre Topky vyjadril, že jemu neprináleží, aby sám rozhodoval o vylúčení Bittó Cigánikovej zo strany. Ak by sa však takýto návrh na stole objavil, jeho ďalší postup by bol jasný. "Ja som to najskôr stopol, povedal som, že nebudeme hlasovať o žiadnom vylúčení. To, čo robila v médiách pani Cigániková, však dlhodobo pokračovalo. Myslím si, že to teraz poškodzuje aj stranu," povedal v polovici apríla pre Topky Gröhling.
Ak tento návrh príde, dám o ňom hlasovať, povedal ešte v apríli Gröhling
"Teraz keď príde na republikovú radu takýto návrh od členov, dám o tomto návrhu hlasovať a uvidíme ako to dopadne," doplnil Gröhling v rozhovore, pričom dnes, 24. apríla už vieme, ako to dopadlo. Cigánikovú zo strany SaS vylúčili jednohlasne. Strana sa ešte predtým vysporiadala aj s tým, aby sa už na kandidátke neobjavil ani Richard Sulík, ku ktorému mala Bittó Cigániková politicky oveľa bližšie, ako ku Gröhlingovi.
Kto s návrhom nakoniec prišiel?
Pri tejto príležitosti je teda vhodné spýtať sa aj to, kto nakoniec s návrhom na vylúčenie poslankyne prišiel. Ide o Miroslava Žiaka, ktorý sa tento krok rozhodol formálne pred republikovou radou urobiť a potvrdil to v statuse na sociálnej sieti.
"Nie je to rozhodnutie, ktoré by sa robilo ľahko. S Jankou sme dlhodobo tvorili poslanecký tandem a o to viac ma mrzí, kam sa situácia postupne dostala," napísal Žiak, ktorý sa aj počas minulého volebného obdobia ešte ako poslanec objavoval po Bittó Cigánikovej boku často.
Verejnosť ich videla často spolu
Spolu napríklad aj držali ukrajinskú vlajku v parlamente ešte v čase, kedy ruský prezident Vladimir Putin nezvolal plnohodnotnú inváziu do krajiny.
"Politická strana však nemôže fungovať, ak jej člen systematicky ide proti jej vlastnej línii. Dlhodobo sa nedá len prizerať a tolerovať správanie, ktoré stranu oslabuje," napísal Žiak, ktorý následne citoval rôzne Bittó Cigánikovej výstupy z konkurenčných médií.
Ako futbalista, ktorý strieľa vlastné góly
"Predstavte si futbalistu, ktorý si opakovane strieľa vlastné góly. Najskôr príde upozornenie, potom dohovor. Ak sa však nič nezmení, nasleduje logický krok – koniec v tíme," prirovnal kroky poslankyne Žiak.
"Toto rozhodnutie nie je o osobných sporoch. Je o tom, že strana musí mať jasnú identitu, hodnoty a jednotu v kľúčových otázkach. Prajem Janke všetko dobré v jej ďalšom pôsobení," uzavrel.