Moskva zmarila atentát na poslednú chvíľu: Útok bol cielený na vedenie ruského cenzúrového úradu

MOSKVA - Ruská tajná služba FSB dnes oznámila, že v Moskve zmarila pokus o atentát na členov vedenia telekomunikačného úradu Roskomnadzor. Informuje o tom agentúra TASS. Útok údajne pripravovali ľudia naverbovaní Ukrajinou. Sedem ich bolo zadržaných a jeden bol zastrelený.
Títo ľudia podľa FSB plánovali, že pomocou výbušného zariadenia vyhodia do povetria auto. Členovia bezpečnostných zložiek podozrivých zadržali v Moskve, v Ufe, v Novosibirsku a v Jaroslavli. Všetci boli naverbovaní prostredníctvom sociálnej siete Telegram, uviedla FSB. Vodca skupiny pri zatýkaní v Moskve strieľal a bol potom sám zastrelený. Pri domových prehliadkach u zadržaných FSB objavila výbušné zariadenia, granáty, pištoľ, dve plynové pištole a tiež predmety s neonacistickou tematikou, symboly ukrajinských ozbrojených skupín a návod, ako vstúpiť do nemenovanej ukrajinskej organizácie, ktorá je v Rusku zakázaná.
FSB obvinila ukrajinské tajné služby, že proti Roskomdohľadu vedú operácie, ktorých cieľom je "narušiť ruské opatrenia zabezpečujúce bezpečnosť informačného priestoru, vrátane blokovania aplikácie Telegram". Roskomnadzor má v Rusku na starosti cenzúru internetu a médií. Medzi Rusmi hojne využívanú aplikáciu Telegram blokuje Roskomnadzor už niekoľko týždňov. Tvrdí, že ide o súčasť boja proti podvodníkom a proti snahám zapojiť Rusov do sabotáží. V uplynulých mesiacoch obvinil Telegram, že nespolupracuje s ruskými úradmi a neprijíma dostatočné opatrenia proti zneužívaniu platformy. Ukrajina, proti ktorej Rusko vedie vyše štyri roky útočnú vojnu, sa k najnovšiemu obvineniu FSB nevyjadrila.