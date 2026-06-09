V 29. rokoch mu patrila sláva a pri nohách mu ležal celý svet: Krutá diagnóza zmenila všetko!

LOS ANGELES - Už vyše 35 rokov trpí herec Michael J. Fox zákernou Parkinsonovou chorobou. Keď sa dozvedel svoju diagnózu, bol tri roky ženatý s Tracy Pollan. Chorobe sa nepoddal, ale za akú cenu!
Michael J. Fox sa narodil 9. júna 1961 ako Michael Andrew Fox v kanadskom meste Edmonton do rodiny dôstojníka. Ako 15-ročný začal účinkovať v kanadskom seriáli Leo and Me a neskôr sa vybral do Los Angeles, aby urobil hereckú kariéru. V 80. rokoch sa mu začalo výrazne dariť. Okrem filmov účinkoval v seriáli Rodinné putá (Family Ties), za ktorý dostal tri ceny Emmy. Michael zaujal producentov nielen svojím talentom, ale aj pohybovým nadaním a hrou na gitaru.
Objavil sa vo filmoch ako Tajomstvo môjho úspechu, Obete vojny, Doktor Hollywood, Neuveriteľná cesta, Mars útočí!, Atlantída: Tajomná ríša. Jeho najznámejším filmom je jednoznačne Návrat do budúcnosti, ku ktorému neskôr vznikli ďalšie dve pokračovania.
Štyri roky po tom, ako sa dozvedel diagnózu, sa dokonca s manželkou rozhodli pre ďalšie dieťa – narodili sa im dvojičky, dievčatká Schuyler a Aquinnah. A v roku 2001 prišla na svet ich najmladšia Esme. „Doma už bolo príliš ticho. Vedeli sme, že potrebujeme, aby tu bolo hlučnejšie,” povedal so smiechom herec.
Svoju chorobu oznámil svetu až v roku 1998, keď sa to už nedalo skrývať. Lekári mu vtedy síce veštili rýchly koniec kariéry, ale on sa rozhodol, že sa chorobe nepoddá. Založil nadáciu pre výskum tejto neurodegeneratívnej poruchy - The Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research. Spočiatku to síce vyzeralo ako naivný pokus, lenže vďaka jeho neutíchajúcej energii sa z nadácie po istom čase stal najväčší neziskový sponzor vedeckých výskumov na svete, ktorý dokázal zhromaždiť vyše dve a pol miliardy dolárov. Fox tým úplne zmenil pohľad na túto chorobu. Pacienti po celom svete vďaka nemu stratili pocit hanby a dnes hrdo hovoria, že majú jednoducho to isté čo slávny Marty McFly.
Život s postupujúcou chorobou mu však priniesol ďalšie zdravotné komplikácie. Pred niekoľkými rokmi mu objavili nezhubný nádor na chrbtici. Operácia mu poškodila nervy a Michael sa musel odznovu učiť chodiť. Počas rehabilitácie si navyše zlomil ruku, čo ho zrazilo na úplné dno. Jeho povestný optimizmus sa vytratil a herec mal chuť nadobro sa vzdať. Nakoniec sa predsalen rozhodol bojovať s osudom ďalej.
Herec, ktorý má hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy, rozsiahlo hovorí a píše o svojej predispozícii pozerať sa na výzvy vrátane svojej choroby optikou optimizmu a humoru. Okrem viacerých kníh stihol vydať novú autobiografickú knihu s názvom Future Boy a nahovoriť jej audio verziu. Ako otec štyroch dospelých detí skrátka odmieta sedieť doma a čakať na svoj koniec.