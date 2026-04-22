Česká herečka (42) porodila 3. dieťa: O 14 rokov mladšiemu partnerovi!

PRAHA - Herečka Barbora Poláková sa stala trojnásobnou mamou. Priviedla na svet syna Františka. Spolu s o 14 rokov mladším partnerom, tak začínajú novú kapitolu rodinného života.
Česká herečka Barbora Poláková prežíva jedno z najkrajších období svojho života. Po mesiacoch očakávania priviedla na svet syna, ktorému dali spolu s partnerom Štěpánom Urbánom meno František. Radostnú novinku oznámila fanúšikom v prostredníctvom sociálnych sietí: „A potom, bola nedeľa, sa po tej dúhe skĺzol František až k nám.“ Touto vetou zároveň odhalila aj meno novonarodeného chlapčeka.
Hoci si svoje súkromie stráži a tehotenstvo nepatrilo medzi témy, ktoré by výrazne zdieľala online, s informáciou, že čaká bábätko sa podelila. Urobila tak ešte v januári. Otcem dieťaťa je hudobník, finalista SuperStar 2015 a expartner speváčky Emmy Drobnej, Štěpán Urban, ktorý je od Polákovej mladší o štrnásť rokov.
„Myslím si, že keď ľudia dlhodobo spolu pracujú, uvedomia si, že sú si blízki. Začali sme si tak dobre rozumieť, že sme nakoniec začali žiť spolu," povedal v minulosti v rozhovore pre reláciu Showtime Štěpán. Bára Poláková tvorila v minulosti pár s hereckým kolegom Pavlom Liškom, s ktorým má dve dcéry - Ronju (10) a Riku (8). Hoci sa rozišli už v roku 2018, správy o ich rozchode vyšli najavo až o tri roky neskôr.
