Vdova po Mekym Žbirkovi (†69) odtajnila svoju novú lásku: Jej srdce si získal o 31 rokov mladší muž!

PRAHA - Láska si nevyberá vek ani okolnosti! Vdova po legendárnom spevákovi Mekym Žbirkovi opäť žiari šťastím a po rokoch smútku prekvapila verejnosť veľkým odhalením. Na sociálnych sieťach sa pochválila romantickou fotografiou so svojou novou láskou.
Kateřina Žbirková zverejnila záber ako vystrihnutý z romantického filmu – pod rozkvitnutým stromom si vymieňa nežný bozk s novým partnerom. „S Mikulášom to platí, aj keď to nie je čerešňa. Šťastný prvý máj,“ napísala k snímke, čím dala jasne najavo, že jej srdce už nie je voľné.
Jej vyvoleným je mladý muž Mikuláš Focko, ktorého od Kateřiny delí 31-ročný vekový rozdiel! Kým ona sa tento rok chystá osláviť šesťdesiatku, on má len 28 rokov. Napriek tomu to medzi nimi očividne iskrí. Mikuláš pritom nie je úplne neznámym menom v šoubiznise. V minulosti sa totiž objavil v súťaži Muž roka, kde si odniesol tretie miesto. Dnes sa venuje štúdiu práva a pochádza z bohatej a vplyvnej rodiny. Jeho otec patrí medzi úspešných slovenských podnikateľov a má blízke kontakty aj v šoubiznise, píše Super.cz.
Práve tie mohli zohrávať kľúčovú úlohu aj pri zoznámení. Podľa zákulisných informácií sa dvojica mohla stretnúť cez známe osobnosti z umeleckého sveta. Náhoda alebo osud? Zdá sa, že to bola kombinácia oboch. Samotná Kateřina sa pritom ešte nedávno vyjadrila, že sa novej láske nebráni. A dnes je jasné, že svoje slová myslela vážne. Po ťažkom období tak opäť našla dôvod na úsmev.
