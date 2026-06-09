Začal platiť nový zákon: Jeho ignorácia sa nevyplatí... Hrozí pokuta až 100-tisíc eur!

BRATISLAVA - Od nedele (7. 6.) platí nový zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. Firmy tak čakajú najväčšie zmeny v oblasti miezd za posledné roky. Už do 31. júla 2026 musia všetci zamestnávatelia zaviesť novú štruktúru odmeňovania a pripraviť interné procesy podľa zákona, pričom spoločnosti so 100 a viac zamestnancami budú mať povinnosť pravidelne podávať správy o rozdieloch v platoch. Ignorovanie nových povinností sa firmám môže vypomstiť - za porušenie pravidiel hrozia pokuty až do 100-tisíc eur.
Legislatíva, ktorú parlament schválil v apríli, prináša zamestnávateľom celý rad nových povinností. Základnou povinnosťou je systém odmeňovania založený na objektívnych a rodovo neutrálnych kritériách. Niektoré povinnosti, ktoré zo zákona vyplývajú, si zamestnávatelia musia splniť už do 31. júla 2026. Týka sa to napríklad úpravy interných procesov, dokumentácie a štruktúry odmeňovania podľa nových kritérií.
Veľkou administratívnou novinkou bude povinnosť podávať reportovaciu správu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR o rozdieloch v odmeňovaní mužov a žien. Zamestnávatelia so 150 a viac zamestnancami budú prvú správu podávať najneskôr do 7. júna 2027, pričom reportované obdobie začne plynúť už od 1. augusta 2026. Veľkosť firmy určuje aj frekvenciu: spoločnosti so 100 až 249 zamestnancami budú podávať report raz za tri roky, zatiaľ čo veľké organizácie s 250 a viac zamestnancami každoročne.
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Zákon posilňuje práva zamestnancov
Nový zákon zároveň výrazne posilňuje informačné práva zamestnancov. Budú môcť požiadať o porovnanie svojho platu s kolegami na rovnakej pozícii a zamestnávateľ im bude musieť údaje poskytnúť do dvoch mesiacov. „V prvom kroku je vždy vhodné navštíviť svoje personálne oddelenie, zájsť za svojím HR a opýtať sa ho na rozdiely vo svojej mzde,“ povedala HR riaditeľka MAXIN’S Group Anna Brozák. Ak zamestnanec nedostane uspokojivé vysvetlenie, môže sa podľa nej obrátiť na zástupcov zamestnancov, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, inšpektoráty práce alebo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Spory sa môžu dostať aj pred súd.
Zmeny sa dotknú aj náboru — pracovné inzeráty budú musieť obsahovať transparentné informácie o odmeňovaní. Uchádzači budú musieť dostať informáciu o mzde alebo mzdovom rozpätí ešte pred vznikom pracovného pomeru. Zamestnávateľ sa zároveň nebude môcť pýtať na predchádzajúcu mzdu kandidáta. „Nový zákon vyžaduje, aby zamestnávatelia vedeli transparentne preukázať, ako nastavujú odmeňovanie a na základe akých kritérií rozhodujú o mzdách či benefitoch,“ upozorňuje odborník na pracovné právo Marián Mészáros z advokátskej kancelárie Fairsquare.
Brozák upozornila aj na zmenu pri antidiskriminačných žalobách. Pri podozrení na diskrimináciu bude podľa nej dôkazné bremeno na strane zamestnávateľa. „Zamestnávateľ je povinný preukázať, že k diskriminácii nedošlo,“ uviedla. V prípade úspechu žaloby môže byť firma povinná doplatiť rozdiel v mzde spätne.
Zamestnávateľom hrozí mastná pokuta
Ignorovanie nových povinností sa firmám môže vypomstiť. Inšpektorát práce bude môcť za porušenie pravidiel uložiť pokutu až do výšky 100-tisíc eur. Za nesplnenie povinnosti podať report o odmeňovaní bude hroziť sankcia od 4-tisíc do 8-tisíc eur, ak zamestnávateľ nesplní povinnosť ani v dodatočnej lehote.
"Pokutu až do výšky 100 000 eur pri nesplnení povinností môžu dostať nielen malé či väčšie súkromné firmy a veľkí zamestnávatelia, ale aj občianske združenia a spolky, rozpočtové a príspevkové organizácie, samosprávy, štátne inštitúcie, armáda, polícia a samotné inšpektoráty práce či ministerstvá a ďalšie organizácie štátu," uvádza ekonomický expert Jozef Mihál, ktorý upozorňuje, že len zaplatiť pokutu nestačí. Zamestnávateľ môže byť povinný doplatiť zamestnancovi rozdiel v odmene aj spätne za celé obdobie porušovania zákona a to môžu byť ďalšie tisíce eur.
archívne video
Dodáva, že za rovnakú prácu, respektíve za prácu rovnakej hodnoty, by mali mať zamestnanci porovnateľnú odmenu, pričom sa tolerujú rozdiely do 5 %. "Vyšší rozdiel v odmene musí byť jasne odôvodnený, napríklad konkrétnymi úsporami zdrojov, resp. nákladov, alebo podielom zamestnanca na vyšších tržbách a lepších ekonomických výsledkoch a podobne," dopĺňa.
Firmy nie sú na to pripravené
Podľa HR riaditeľky MAXIN’S Group Brozák nie sú firmy na novú administratívu pripravené. „Od januára tohto roku pribudlo zamestnávateľom neskutočné množstvo povinností a tieto povinnosti sú väčšinou v kompetencii personálnych oddelení,“ upozornila. Kľúčové podľa nej bude, aby zamestnávatelia vedeli rozdiely v odmeňovaní vysvetliť na základe objektívnych kritérií. „Jednou z hlavných príčin rozdielov je neschopnosť zamestnávateľa objektívne vysvetliť, prečo rozdiely na mzde alebo vo variabilných zložkách vznikajú,“ dodala.
Aj podľa Ľubice Melcerovej z Alma Career Slovakia je najväčšou výzvou samotná pripravenosť firiem. „Aktuálne je pravdepodobne najväčšou prekážkou samotná pripravenosť firiem. Veľké korporáty už často majú vytvorené kategórie pozícií, no pre menšie spoločnosti, ktoré s gradingom nepracovali, to bude oveľa náročnejšie,“ uviedla. Záťaž môže byť aj finančná. Ak sa odhalia neodôvodnené rozdiely vo výške mzdy, firmy budú musieť rozdiely dorovnať. To môže podľa odborníkov vytvoriť tlak na mzdové náklady, ktorý nie všetky podniky zvládnu absorbovať.
Podľa Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) je problémom aj nedostatok metodických materiálov. Tie majú byť zverejnené najneskôr do 30. júna, čo považujú za hraničný termín. „Firmám, ktoré s prípravou ešte nezačali, sa čas na implementáciu výrazne kráti. Nedostatočné zavedenie zákona môže mať významné finančné aj reputačné dôsledky,“ upozorňuje výkonná riaditeľka APZD Simona Lasz Prílesanová. Zamestnávatelia podľa nej oceňujú cieľ väčšej transparentnosti, no pýtajú sa, či sa to nedalo dosiahnuť s menšou administratívnou záťažou.
Kritickejšia je Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ). „Implementácia smernice o transparentnosti v odmeňovaní predstavuje presný opak toho, čo reálne potrebujeme. Namiesto podpory biznisu prichádza ďalšie byrokratické opatrenie, ktoré podnikateľské prostredie len zaťaží,“ tvrdí hovorkyňa Miriam Filová.