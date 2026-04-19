Slovenská moderátorka na FOTO z detstva: Takto vyzerala ako malé dievča!

BRATISLAVA - Televízna moderátorka a influencerka je známa spontánnosťou a bezprostrednou povahou. Miluje svoju prácu, cestovanie a módu, no zo všetkého najviac svoju rodinu. Spoznáte, o ktorú obľúbenú moderátorku ide?
Známa slovenská moderátorka je dvojnásobnou mamičkou. Dcérku Viktóriu má s hudobníkom a bubeníkom Martinom Valihorom. V januári 2021 v New Yorku porodila svoje druhé dieťa, syna Jonatana, ktorého má s hokejistom Jaroslavom Janusom. V role mamy sa doslova našla a užíva si ju plnými dúškami.
Okrem svojich dvoch detí zbožňuje aj ratolesti svojho expartnera – blízky vzťah má aj k deťom, ktoré má Martin Valihora so svojou súčasnou partnerkou, herečkou Natáliou Germani. Rodina je pre ňu na prvom mieste a voľný čas venuje najmä svojim najbližším.
Diváci ju poznajú najmä ako výraznú televíznu tvár, ktorá si získala popularitu svojím prirodzeným vystupovaním a šarmom. Na sociálnych sieťach patrí medzi aktívne známe osobnosti – fanúšikov pravidelne zásobuje fotografiami a videami zo svojho súkromia, vďaka čomu majú možnosť nahliadnuť do jej každodenného života.
Popri pracovných povinnostiach má blízko aj k zahraničiu. Výnimočné miesto v jej živote zohráva najmä New York. Jej dcéra Viktória tam totižto žije a študuje na prestížnej umeleckej škole, ktorú kedysi navštevovali hviezdy ako Jennifer Aniston či Timothée Chalamet.
Dnes patrí medzi známe tváre slovenského šoubiznisu, no kedysi bola len rozkošným dievčatkom. Pozrite sa na jej fotografiu z detstva – spoznali by ste ju? Odpoveď vás možno prekvapí!