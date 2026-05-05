Orviská sa rozplývala nad svojím EX: Adresovala mu slová plné lásky! Fuu, toto Janusa zabolí

BRATISLAVA - Toto by čakal len málokto! Moderátorka Alexandra Orviská pri príležitosti narodenín svojho expartnera Martina Valihoru mu verejne adresovala slová, ktoré mnohých zaskočia.
Moderátorka Alexandra Orviská má dve deti - dospelú dcéru Viktóriu s hudobníkom, bubeníkom Martinom Valihorom. Pred rokmi ch vzťah však stroskotal. Neskôr sa brunetka dala dokopy s hokejistom Jaroslavom Janusom, ktorému v roku 2021 porodila syna Jonatana. Hudobník má tiež nový vzťah s herečkou Nataliou Germani, s ktorou sa oženil pred štyrmi rokmi. Spolu majú dve dcéry Zunu a Vesu. O bývalých partneroch Orviskej a Valihorovi je dobre známe, že aj po rozchode majú medzi sebou naozaj veľmi blízky vzťah.
Pri príležitosti Valihorových narodenín Orviská zverejnila emotívny odkaz venovaný práve svojmu bývalému partnerovi. Namiesto stručného priania však prišli slová plné spomienok a emócií. „Bol si pri mne, keď už nikto iný nevládal,“ napísala úprimne. V ďalších vetách sa vrátila k spoločným chvíľam, ktoré podľa jej slov stáli za to. „Bol si pri nás, keď sme mali veselo,“ pokračovala a pridala aj ďalšie momenty zo života, ktoré ich spájali.
Nezabudla ani na ťažšie obdobia. „Keď som ťa najviac potrebovala,“ odkázala, čím naznačila, že ich vzťah nebol vždy jednoduchý. Spomenula však aj bežné, každodenné situácie, ktoré podľa nej tvoria skutočný základ každého puta. „Keď sme zažívali naozajstný život,“ či „Keď sme sa potrebovali len tak objať,“ napísala. Svoj odkaz odľahčila aj typickým humorom. „Keď mi miestami preskakovalo,“ priznala otvorene a s nadhľadom dodala: „Ale aj keď som bola občas normálna, ten nudný stav, to poznáš.“
Záver však patril silnému vyznaniu. „Ale bol si a si tu stále, ako môj najbližší človek, moja rodina. Happy Bday dospelák,“ uzavrela. Orviská opäť raz potvrdila, že aj po rozchode medzi nimi zostalo silné puto, ktoré len tak nezmizlo.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%