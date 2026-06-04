Babiš bez servítky: Európa konečne pochopila, že o Ukrajine musí rokovať priamo s Putinom

PRAHA - Európa podľa českého premiéra Andreja Babiša konečne pochopila, že je nutné, aby o Ukrajine začala rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Podľa predsedu českej vlády by mohla vzniknúť európska diplomatická misia na čele s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. Povedal to vo štvrtok na brífingu pred odletom na summit EÚ a západného Balkánu v Čiernej Hore, informuje spravodajkyňa v Prahe.
„Európa konečne došla k tomu, že by mala vyjednávať s Putinom,“ zdôraznil Babiš, pričom, ako vzápätí dodal, stále platí, že Putin je agresorom. Zároveň poukázal na to, že americký prezident Donald Trump sa aktuálne zaoberá Iránom, regiónom Blízkeho východu a tým, ako odblokovať Hormuzský prieliv.
Podotkol, že nie je jediný, kto si myslí, že Európa by mala nominovať nejakého lídra, ktorý by s Putinom rokoval. Myslí si to podľa jeho slov napríklad aj šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová. „Za mňa je to jednoznačne nemecký kancelár Merz, ktorý by mal nejakým spôsobom na základe mandátu Európskej rady a (Európskej) komisie asi viesť nejakú diplomatickú misiu. Pretože to riešenie, že tam zomrie ďalší milión vojakov, asi nie je dobré,“ povedal Babiš.
Kallasová o tejto téme hovorila vo štvrtok v rozhovore s agentúrou AFP. Uviedla v ňom, že Európa nemôže v tomto konflikte vystupovať ako neutrálny sprostredkovateľ vzhľadom na to, že podporuje Ukrajinu. Dodala, že najdôležitejšie je prinútiť Rusko, aby začalo rokovať s Ukrajinou a urobilo ústupky, ktoré zaistia bezpečnosť Európy.