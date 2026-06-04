Turistická DIAĽNICA v Tatrách? Populárne miesta praskajú vo švíkoch: Šialené VIDEÁ davov ľudí!

ZAKOPANÉ - Najväčšie poľské pleso Morské Oko sa v utorok zmenilo na turistickú diaľnicu a podobný obraz sa naskytol aj v neďalekej Doline Kościeliska. Krásne počasie, začiatok školskej výletovej sezóny a ľahká dostupnosť týchto miest pritiahli do Tatier tisíce ľudí, čo potvrdzujú aj najnovšie zábery.
Cesta na najväčšie pleso Morské Oko na poľskej strane Tatier vyzerala v utorok skôr ako turistická diaľnica než tiché horské prostredie. Na druhej strane ide o jedno z najnavštevovanejších miest v Tatrách, ktoré každoročne láka desaťtisíce turistov. Ak je krásne počasie, na turistickom chodníku to vyzerá ako v mravenisku, o čom svedčia aj najnovšie zábery stránky Tatry na sociálnej sieti. Aj napriek davom zostáva Morské Oko miestom, ktoré sa oplatí vidieť aspoň raz za život.
Kým niekomu množstvo ľudí nevadí, väčšina je takých, ktorí skôr v horách vyhľadávajú pokoj a na takéto miesto by počas turistickej sezóny nešli. "Nikdy v živote počas prázdnin a predĺžených víkendov," napísala Polka. "Nulová radosť chodiť po horách v takomto dave," reaguje Jaroslav. "Ľahko dostupné, nádherné miesto, navyše s možnosťou pokračovať napríklad na Szpiglas či D5S – nečudo, že sú tam davy. Stačí byť na chodníku pred siedmou a je po probléme," radí turista.
Podobná situácia sa turistom naskytla počas tohto týždňa aj v Doline Kościeliska na poľskej strane Západných Tatier. "Pri pohľade na toto miesto máme podozrenie, že sa tu dnes konalo tajné stretnutie všetkých turistov zo strednej Európy," napísala s humorom stránka Tatry, ktoré zverejnili zábery. Na mieste panoval poriadny ruch.
Podľa pani Doroty je takýto pohľad v máji a júni bežný. "Začala sa školská sezóna výletov. Už roky je v máji a júni všade plno detí a tínedžerov. Vychádzajú zo školských lavíc, aby si oddýchli a niečo videli," zareagovala. Viacerí však poukazujú na to, že v horách sa má správať s rešpektom k prírode a zvieratám. "Takýto blázinec odplaší všetky zvieratá," napísal jeden v komentároch.