Kollár má problém: Výrok o čurillovskej mafii ho vyšiel na 50-tisíc, teraz príde aj exekúcia, neustriehol termín!

Šéf Sme rodina sa pre výrok o
(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)
BRATISLAVA - Predseda hnutia Sme rodina a bývalý šéf parlamentu Boris Kollár má po výroku o "čurillovskej mafii" o problémy postarané. Okrem toho, že už musel bývalému policajnému vyšetrovateľovi Jánovi Čurillovi vyplatiť poriadne mastnú čiastku ako odškodné, celý spor neskončí len pri tom. Kollár sa totiž mal za výrok aj verejne ospravedlniť do konkrétneho termínu. Neurobil tak a k slovu sa opäť dostane zákon. Šéf Sme rodina bude čeliť návrhu na exekúciu!

O nesplnení si povinnosti, ktorú Kollárovi uložil súd v rozsudku, informoval právny zástupca Jána Čurillu Peter Kubina na sociálnej sieti. Práve v pondelok 11. mája o polnoci totiž uplynula lehota, ktorá Kollárovi okrem vyplatenia odškodného súdne prikázala aj ospravedlniť sa za výrok o "čurillovskej mafii" verejne. To sa však nestalo, a tak prehovoril Kubina o ďalšom postupe.

Kollár sa mohol ospravedlniť aj cez sociálnu sieť, no jeho posledný status sa týka Dňa matiek.

Kubina si ani pri tejto téme neodpustil humornú odbočku

"Ospravedlnenie zverejnené nebolo, napriek tomu, že počas lehoty boli zverejnené iné príspevky - napríklad na témy krstín či Dňa matiek (hoci nemožno uprieť, že sú to pre žalovaného počtom i obsahom významné udalosti)," zavtipkoval si Kubina.

"Preto bude dnes podaný návrh na vykonanie exekúcie," premostil na vážnu konzekvenciu Kollárovho nekonania Kubina. Zdieľal tiež kľúčové pasáže z rozsudku.

Drahý výrok za čias vedenia parlamentu

Výrok o "čurillovskej mafii" povedal Boris Kollár ešte v čase predchádzajúcej vlády v septembri v roku 2021, keď bol predsedom parlamentu. Išlo o obdobie, kedy inšpekcia zadržala vtedajších vyšetrovateľov NAKA. "Nie je úlohou predsedu parlamentu vynášať súdy nad vinou alebo nevinou osôb podozrivých z trestnej činnosti a ani ich takto prezentovať v médiách, čo patrí jedine súdu," reagoval o niekoľko rokov neskôr v rozsudku súd. Aj na základe musel Kollár Jánovi Čurillovi vyplatiť odškodné v nemalej výške 50-tisíc eur.

Kollár dostal podľa rozsudku na zverejnenie ospravedlňujúceho textu lehotu desať dní. Nedodržal ju. Preto sa bude zrejme pokračovať po právnej línii. Je však zaujímavé, že zatiaľ čo Kollár Čurillovi odškodné vo výške 50-tisíc už zaplatil, verejné ospravedlnenie neurobil.

