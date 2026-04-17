Ostrý útok na Plačkovú kvôli úplatku pre prezidenta: Silvia Kucherenko udrela naplno, vysmiala ju!

BRATISLAVA - Modelka Silvia Kucherenko sa ostro pustila do influencerky Zuzany Plačkovej, ktorú verejne skritizovala po tom, čo sa v súvislosti s jej menom začali spomínať vážne obvinenia. Kucherenko si servítku pred ústa nedala a Plačkovú si riadne podala.
Na sociálnej sieti sa objavilo video, ktoré zverejnila Monika Podhorány Masariková, šéfka kancelárie strany Demokrati. Vo videu sa ostro pustila do otázky financovania predvolebnej kampane a zapájania známych osobností do politickej reklamy. V tejto súvislosti sa spomína aj tvrdenie, že influencerovi Filipovi Jovanovičovi mala Zuzana Strauzs Plačková ponúknuť odmenu vo výške 25- až 30-tisíc eur za podporu prezidentského kandidáta Peter Pellegrini, ktorú však odmietol.
„Pani Plačková, tak si teda zhrňme, prečo ste sa pokúšali uplatiť Jovinečka, aby robil kampaň pre prezidenta Pellegriniho. Existuje zákon o vedení kampane, ktorý hovorí, že kandidát má pevne stanovenú sumu, ktorú môže minúť na propagáciu,“ zaznelo vo videu šéfky kancelárie strany Demokrati. Podľa nej sa do nákladov kampane majú započítavať aj spolupráce so známymi tvárami, keďže ich dosah môže výrazne zvýšiť zásah reklamy.
Na video následne reagovala modelka Silvia Kucherenko, ktorá konanie Plačkovej ostro skritizovala a pridala aj osobný komentár k jej vystupovaniu a úrovni prejavu. „Ale ona to nevie. Ale že jej nikto neporadí, nech radšej bude ticho. To je tak, keď človek nemá ani základné vzdelanie,“ uviedla Kucherenko, ktorá svoje vyjadrenie doplnila aj ďalším ostrým odkazom: „Inak je pravda, že mňa by v názore nevedel ovplyvniť človek, ktorý nevie napísať jednu vetu bez gramatickej chyby. To je tiež pravda.“
Do diskusie sa zapojili aj ďalší používatelia sociálnych sietí, pričom časť z nich sa pustila do Plačkovej. V komentároch sa objavili aj veľmi tvrdé odkazy: „Strata času, tá trúba to nikdy nepochopí, kde je problém a prečo, to čo spravila nie je správne.“ Ďalší diskutujúci pridal ešte ostrejšie slová: „Bože žena s takým IQ ako Plačková je najväčšia celebrita na Slovensku, čudujeme sa, že to takto u nás vyzerá.“