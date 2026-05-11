To chce odvahu! Plačková si ide svoje: S bábätkom a malým synom odletela do Dubaja!

DUBAJ - Tá má ale nervy zo železa! Zuzana Plačková zbalila trojročného syna Diona aj len trojmesačnú dcérku Ayanu a odletela do Dubaja, ktorý ešte nedávno riešil napätú bezpečnostnú situáciu v regióne. Kým mnohí mali z cestovania do Emirátov obavy, influencerka v tom nevidí žiadny problém.
Len tri mesiace po pôrode sa Zuzane Plačkovej zacnelo po dovolenke. A tak zbalila svoje dve deťúrence a sadla do lietadla. Na tom by nebolo nič zvláštne, keby si ako cieľovú destináciu nevybrala Dubaj. Ešte nedávno totiž panovali v regióne obavy z bezpečnostnej situácie po napätí na Blízkom východe a viaceré krajiny upozorňovali turistov na zvýšenú opatrnosť. Zdá sa však, že z toho si Zuzana ťažkú hlavu nerobí.
Spoločnosť jej na ceste robil brat s manželkou, ktorých influencerka obdarovala. „Dala som im darček Letia s nami Business,“ pochválila sa Plačková na Instagrame ešte pred odletom. A ako je u nej zvykom, o luxus rozhodne nebola núdza. Celá partia si užívala pohodlie biznis triedy a dobrú náladu nepokazilo ani cestovanie s malými deťmi. Pozornosť pútala najmä malá Ayana, ktorá absolvovala svoj úplne prvý let. Letecká spoločnosť jej dokonca pripravila špeciálny pamätný certifikát, z čoho bola influencerka evidentne nadšená.
Po prílete do Dubaja prišli silné emócie. Plačková zverejnila video priamo z luxusného apartmánu a neskrývala dojatie. „Normálne sa mi chce plakať. My sme domaaaa. Konečne sme tu,“ vytešovala sa blondínka, ktorá už viackrát priznala, že Dubaj považuje za svoj druhý domov.
A zatiaľ čo jedni jej odvahu obdivujú, iní nechápu, ako mohla s trojmesačným bábätkom vycestovať práve do regiónu, ktorý ešte nedávno riešil bezpečnostné napätie. Zdá sa však, že Plačková má jasno – na obavy si nepotrpí a luxusný Dubaj si nenechá ujsť za žiadnych okolností.
