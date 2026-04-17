Slovenské krásky v spoločnosti: Schudnutá exfarmárka a túto Miss ste už dlho nevideli!

BRATISLAVA - Slovenské známe tváre sa opäť spojili pre dobrú vec. Na podujatí známeho projektu si vychutnali nielen skvelé jedlo, ale podporili aj novú iniciatívu – charitatívne behy, ktorých výťažok poputuje na pomoc autistickým deťom.
Spojila ich opäť dobrá vec! Známe celebrity sa stretli v príjemnej spoločnosti, kde si dopriali nielen výnimočný gastronomický zážitok, ale aj chvíle plné dobrej nálady a inšpiratívnych rozhovorov. Projekt Zjedené prichádza od apríla s novou iniciatívou – pravidelnými behmi, ktorých výťažok poputuje na pomoc autistickým deťom.
Zakladateľka Hana Stanczová má v tejto myšlienke jasno a verí, že si tento zdravý pohyb získa čo najširšiu verejnosť. Veď práve beh je jednou z najprirodzenejších foriem aktívneho oddychu, ktorý prospieva telu aj mysli – rovnako ako kvalitné a chutné jedlo. Na podujatí nechýbali známe tváre slovenského šoubiznisu. Objavila sa herečka Milena Minichová, moderátorka Janka Hospodárová, Diana Hágerová, Lenka Debnárová, herečka Lucia Vráblicová, modelka Eva Verešová, influencerka Deni Atlas či hviezda seriálu Sľub Kristína Sisková.
Pozornosť pútala aj exfarmárka Beáta Rusnáková alias Bejba, ktorá za posledné obdobie prešla výraznou premenou. Otvorene hovorí o svojej ceste za zdravším životným štýlom a výsledky jej úsilia sú na prvý pohľad zjavné. Po dlhšej odmlke sa v spoločnosti ukázala aj I. Vicemiss Slovensko 2020 Viktória Podmanická.
Na verejnosti sa objavila po naozaj dlhom čase a okamžite zaujala svojím vzhľadom – pôsobí sviežo, sebavedomo a je dôkazom toho, že čas jej rozhodne hrá do karát. Atmosféra podujatia bola plná energie, elegancie a dobrej nálady. Ak chcete vidieť, ako to na mieste vyzeralo, všetky fotografie z eventu nájdete v priloženej galérii.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%