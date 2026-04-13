Hana Gregorová vytiahla eso z rukáva! Na Let’s Dance dorazila s plným kufrom... to myslí vážne?

BRATISLAVA - Herečka Hana Gregorová opäť raz ukázala, že nuda s ňou rozhodne nehrozí. Keď dorazila na nedeľné kolo šou Let's Dance, neprišla len podporiť účinkujúcich – v rukách niesla niečo, čo okamžite rozvírilo zákulisie.
Herečka Hana Gregorová ešte pred samotným tanečným večerom naznačila, že nechystá len obyčajnú návštevu. Dala jasne najavo, že tentoraz príde s niečím navyše – rozhodne nešlo len o prázdne reči. „Sľúbila som, že im donesiem taký malý catering, aby si spomenuli, aké to bolo, keď Hanka tancovala,“ odkázala s typickým humorom na sociálnej sieti.
A ako sa ukázalo, nezostala len pri sľuboch. Gregorová myslela aj na výnimočný charakter večera – išlo totiž o charitatívne kolo, v ktorom sa na parkete predviedol aj jej blízky človek, moderátor Janko Tribula. „Ja sa postarám o chuťové bunky a Janko o dobrú náladu,“ poznamenala ešte pred štartom šou.
Podľa záberov, ktoré zverejnila, bolo v zákulisí poriadne živo a o úsmevy rozhodne nebola núdza. Gregorovej „malé prekvapenie“ sa totiž postaralo o to, že večer nebol len o tanci, ale aj o vynikajúcich pochutinkách. „Naložené tri krabice štrúdlí - makové, jablkové, tvarohové, 5 krabíc krémešov, 2 krabice pizzky a jedna škvarkové slimáky,“ vymenovala šarmatná brunetka, ktorá sa pred úvodnou klapkou postarala o riadnu hostinu.
Jedno je isté – na takýto príchod sa len tak nezabúda!
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%