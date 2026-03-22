Hana Gregorová (73) si servítky pred ústa neberie: Hejteri ju nazývajú starou… Toto im odkázala!

BRATISLAVA - Nebrala si servítku pred ústa! Legendárna herečka Hana Gregorová (73) bola jednou z mnohých, ktoré si nenechali ujsť štart novej série tanečnej šou Let's Dance! Ako však ona sama spomína na svoje účinkovanie a prečo o sebe hovorí ako o "strašnej svini"?
Hana Gregorová si nenechala ujsť prvé kolo novej série tanečnej šou, ktorej bola sama súčasťou. Pri spomienke na moment, kedy dostala ponuku tancovať, sa len pousmeje. „Keď mi zavolali, som si myslela, že je to vtip. Ale bolo to príjemné, milé, fajn ľudia, radosť,“ prezradila pre Topky.sk. Hoci tréningy neboli med lízať, herečka nič neľutuje. „A čo je v živote jednoduché? Nič. Všetko treba skúsiť a som rada, že som to skúsila. Neašpirovala som na nejaký tanečný Olymp, ale bavilo ma to,“ dodáva s tým, že do šou by bez váhania vhupla znovu.
Herečka v auguste oslávi 74. narodeniny, no energiu by jej mohli závidieť aj oveľa mladšie ženy. „Nerobím nič pre svoju kondičku, ale som atypická dôchodkyňa, ktorá má vrtuľu v zadku. Ja sa nezastavím, neznášam sedieť a nič nerobiť. Ja aj keď netočím, tak si vždy niečo nájdem, aby som bola aktívna,“ vysvetľuje Hana, ktorá neuznáva krížovky ani sedavú prácu. „Vďaka Bohu, bolo mi dopriate, že aj v 74 chodím po vlastných, hlava mi funguje. Je to trošku aj genetika,“ dodala.
V seriálovom hite Dunaj, k vašim službám však diváci vidia úplne inú Hanu – zatrpknutú ženu na invalidnom vozíku, ktorá znepríjemňuje život svojej dcére. „V seriáli som strašná sviňa, je to hrozné. Ja svoje deti v súkromí milujem a nie som voči nim takáto. Je to len rola,“ uviedla veci na pravú mieru herečka, ktorá je mamou dcéry Roly a syna Ondřeja.
Gregorová patrí k herečkám, ktoré nemajú problém ukázať pred kamerou nenalíčenú tvár. „Ja sa nehanbím za svoje vrásky, myslím si, že na 74 to celkom ujde. Aj keď už vidím tie komentáre: stará, hnusná, čo si o sebe myslí?“ hovorí otvorene o odvrátenej strane slávy a hejtoch na internete. Svojou úprimnosťou však týmto ani zďaleka neskončila!