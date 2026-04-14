Lenka Filipová si po cenu neprišla: Jej video vystrašilo fanúšikov!

PRAHA - Legendárna speváčka Lenka Filipová (72) sa po dlhých mesiacoch konečne ukázala na verejnosti, no namiesto radosti prišli obavy. Video z jej ďakovnej reči totiž mnohých poriadne vystrašilo!
Ešte vlani na jeseň prežila momenty, ktoré by nechcel zažiť nikto. „Praskla mi náhle cievna výduť v hlave a bola som v nesprávnom čase na nesprávnom mieste. V bezvedomí som sa zrútila zo schodov, utrpela som vážne zranenia na celom tele vrátane mozgu,“ opísala dramatické chvíle samotná speváčka.
Odvtedy sa stiahla do úzadia a bojovala o návrat do normálneho života. Keď sa teraz prvýkrát prihovorila fanúšikom prostredníctvom videa na odovzdávaní cien Anděl, mnohým stislo srdce. Lenka hovorila pomaly, ťažko hľadala slová, miestami sa zadrhávala a bolo vidieť, že ju reč stojí obrovské úsilie. Navyše pôsobila výrazne chudšie než si ju fanúšikovia pamätajú. „Toto obdobie niekoľkých mesiacov pre mňa nebolo jednoduché. Dúfam, že sa všetko vyrieši. Na všetko sa teším,“ odkázala zo svojho domova. Hoci sa snažila pôsobiť pozitívne, jej stav vyvolal množstvo otázok.
O to väčšie prekvapenie prišlo vzápätí. Speváčka oznámila, že sa čoskoro plánuje vrátiť na koncertné pódiá! Sama však priznáva, že ešte potrebuje čas. „Som už pomaly pripravená za vami prísť, už sa mi cnie. Napriek tomu považujem za veľmi rozumné ešte pár týždňov počkať,“ vysvetlila s tým, že koncerty z apríla presunula na jún. Napriek tomu má prvé vystúpenia naplánované už začiatkom mája. Fanúšikovia sa síce tešia, no mnohí majú obavy, či návrat nie je predčasný. Po tak vážnych zdravotných problémoch by možno potrebovala ešte viac času na úplnú rekonvalescenciu.