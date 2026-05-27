Turčiansky beh 2026 spojil stovky ľudí: PARASPORT24 rozdelil pomoc za takmer 10-tisíc eur!

Slnečné počasie, stovky ľudí na štarte a takmer desaťtisíc eur pre tých, ktorí pomoc najviac potrebujú. Aj 19. ročník charitatívneho Turčianskeho behu pod hlavičkou občianskeho združenia PARASPORT24 potvrdil, že šport dokáže spájať ľudí s veľkým srdcom. Podujatie, ktoré sa konalo v obci Belá-Dulice, bolo zároveň oslavou 20 rokov fungovania združenia, ktoré počas svojej existencie pomohlo po celom Slovensku stovkám ľudí v hodnote takmer jedného milióna eur.

Občianske združenie PARASPORT24 vzniklo v roku 2006 a dlhodobo sa venuje podpore ľudí s hendikepom. Organizuje charitatívne projekty a podujatia, ako napríklad Hudba bez bariér, PARASPORT24 Tour či benefičné behy po celom Slovensku. Za dve desaťročia svojej existencie pomohlo po celom Slovensku stovkám hendikepovaným a vo svojej misii plánuje pokračovať aj naďalej.

„Za 20 rokov existencie sme pomohli po celom Slovensku stovkám ľudí v hodnote takmer jeden milión eur a pomáhať budeme stále ďalej. Lebo ma to proste baví,“ s úsmevom konštatoval organizátor podujatia a predseda OZ PARASPORT24 Miroslav Buľovský. Pomoc z tohtoročného podujatia smerovala štvorročnému Tadeáškovi Kraľovanskému, veľkému bojovníkovi s autizmom, ktorý potrebuje náročné terapeutické liečby.

„Hlavná pomoc išla veľkému bojovníkovi s autizmom Tadeáškovi, ktorý to potrebuje na svoje terapie, aby sa mu pomohlo čo najviac, kým sa ešte vyvíja,“ uviedol Miroslav Buľovský. Pomoc však smerovala aj ďalším organizáciám a ľuďom, ktorých PARASPORT24 podporuje dlhodobo. Jednou z nich je organizácia Deti môjho srdca zo Spišská Nová Ves, ktorú združenie podporuje už desať rokov. Podporu prevzala riaditeľka centra Alexandra Hovancová, držiteľka ocenenia Krištáľové krídlo 2024 za filantropiu.

„Úprimne ďakujeme organizátorom Turčianskeho behu 2026 za možnosť byť opäť súčasťou tohto výnimočného športového podujatia. Osobitné poďakovanie patrí Miroslavovi Buľovskému za dlhoročnú spoluprácu, dôveru a podporu, vďaka ktorým môžeme byť už niekoľko rokov súčasťou tejto krásnej tradície. Veľmi si vážime atmosféru, komunitu a energiu, ktorú Turčiansky beh každoročne prináša,“ neskrývala radosť Alexandra Hovancová riaditeľka centra Deti môjho srdca.

Ďalšia časť pomoci putovala občianskemu združeniu Vlastnou cestou, ktoré sa venuje sprevádzaniu ľudí s mentálnym znevýhodnením na ich vlastnej životnej ceste v obci Lipovec. Silný moment priniesla aj spontánna pomoc človeku z komunity PARASPORT24. Organizátori sa rozhodli podporiť svojho dlhoročného kamaráta, ktorý mal vážnu nehodu na bicykli a utrpel viacero zranení vrátane zlomených oboch rúk.

„Keďže ho nehoda vyradila z pracovného života na dlhé týždne a je živiteľom rodiny, výťažok z predaja športových vecí počas podujatia putoval práve jemu. V OZ PARASPORT24 to tak roky robíme, vždy si navzájom pomáhame,“ dodal Miroslav Buľovský. Celková hodnota pomoci z Turčianskeho behu 2026 dosiahla sumu 9 820 eur. Organizátori zároveň vyzdvihli pomoc obce Belá-Dulice a starostu Eduarda Kuchárika.

„Veľká vďaka patrí starostovi obce Belá-Dulice JUDr. Eduardovi Kucharikovi, ktorý nám spolu so svojimi kolegami pomohol s prípravou trate, zabezpečením areálu aj dobrovoľníkmi počas celého dňa.  A ďakujeme aj dlhoročným partnerom podujatia -  spoločnosti Tesco Slovensko, Intersport, Tipsport, Urpiner a Origos, ktoré projekt podporujú už takmer dve desaťročia, poďakoval organizátor.

Atmosféru podujatia podporili aj známi influenceri Vybavenko – bratia Štefan Vybavenko a Ondrej Vybavenko, ktorí pomohli s propagáciou podujatia. Turčiansky beh dlhodobo spája šport, krásu regiónu Turiec a pomoc ľuďom, ktorí ju potrebujú. Účastníci si mohli vybrať medzi 5 a 10-kilometrovou trasou, nordic walkingom, rekreačnou prechádzkou či virtuálnym behom. Nechýbali nádherné výhľady na Malú a Veľkú Fatru, bohatá tombola ani tradičný moment v cieli, kde medaily odovzdávali kamaráti s hendikepom. Každý účastník sa tak stal víťazom – nielen športovým výkonom, ale najmä ochotou pomáhať.

Všetky informácie o PARASPORT24 nájdete na www.parasport24.com.

