Skončí Pohoda na trenčianskom letisku? Spor medzi Rybníčkom a Kaliňákom naberá obrátky

BRATISLAVA/TRENČÍN/HANISKA - Primátora Trenčína Richarda Rybníčka znepokojujú informácie, že sa dvaja zástupcovia ministerstva obrany v dozornej rade Leteckých opravovní Trenčín zatiaľ nevyjadrili, či podporia podpis zmluvy na ďalšie roky pre festival Pohoda, ktorý sa každoročne koná na trenčianskom letisku. Uviedol to na sociálnej sieti. Postup považuje za absurdný a zároveň veľmi rizikový. Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Haniske uviedol, že primátor má nesprávne informácie a nič nie je uzavreté. Momentálne sa výrobný program firmy rozširuje a je otázne, či bude pre Pohodu priestor.
„Každý, kto rozumie kultúre, organizácii veľkých podujatí alebo fungovaniu mestskej či regionálnej ekonomiky, si musí uvedomovať, že neistota v takej zásadnej otázke môže mať vážne dôsledky. O to zvláštnejšie pôsobí fakt, že podľa mojich potvrdených informácií majú iné podujatia na trenčianskom letisku vrátane festivalu Grape zmluvy na budúci rok, resp. budúce roky podpísané už dnes. Festival Pohoda nie. Nedá sa preto ubrániť pocitu, že za tým nemusí byť iba byrokracia či nerozhodnosť, ale aj politika a snaha vytvárať tlak na slobodný a nezávislý festival,“ uviedol. Poukázal, že festival prináša aj ekonomický prospech pre samotné mesto.
Minister uviedol, že s rozširovaním prevádzky je prirodzené, ak firmy prestanú prenajímať svoje priestory pre súkromné akcie. „Spomeňte si, v roku 2004 bol posledný letecký festival na bratislavskom letisku. Pretože spojenie civilnej prevádzky a leteckého festivalu už nebolo udržateľné. Tiež to boli len dva dni. Ale už sa to proste nedalo urobiť. Tak ako dnes by sme pravdepodobne letecké dni na bratislavskom letisku už robiť nevedeli. A dnes už ani v Košiciach,“ pripomenul. Pohoda má podľa neho viacero iných možností. Napríklad letisko v Žiline či Piešťanoch.
Riaditeľ festivalu Michal Kaščák uviedol, že Pohoda má s leteckými opravovňami veľmi dobrý vzťah a k pokračovaniu má pozitívne signály. „Napriek tomu nemáme k pokračovaniu existencie Pohody na trenčianskom letisku definitívne súhlasné stanovisko, ktoré je na realizáciu Pohody 2027 nevyhnutné. Potvrdzovanie zásadných umelcov na rok 2027 je v plnom prúde, bez uvedenia miesta nám nikto zmluvu nepodpíše a môžeme tým prísť o rozhodujúce mená. Rovnako potrebujeme vedieť, či môžeme potvrdzovať partnerstvá, dodávateľov a rozbehnúť predpredaj,“ priblížil. Vyjadrenia ministra Kaliňáka ho podľa jeho slov prekvapili. Podľa všeobecne známych informácií už majú iné podujatia podpísané zmluvy. Na ukončenie spolupráce zo strany opravovní nevidí dôvod.