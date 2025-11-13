Boj o život! Lenka Filipová (71) po páde zo schodov: Urgentná OPERÁCIA MOZGU!

PRAHA - Pred dvomi týždňami české médiá obletela správa o náhlej hospitalizácii obľúbenej speváčky a gitaristky Lenky Filipovej (71). Hviezda skončila v nemocnici po desivom páde zo schodov. Pod dohľadom lekárov bola dlhšie... A teraz sa na verejnosť dostala príčina - musela totiž podstúpiť urgentnú operáciu mozgu!
Pred dvomi týždňami sme na Topkách informovali o náhlej hospitalizácii obľúbenej českej hudobníčky Lenky Filipovej. V jej pražskom dome došlo k nešťastiu - umelkyňa spadla zo schodov a utrpela vážne poranenie hlavy, pre ktoré ju musela sanitka okamžite previezť do Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe. O tom, že bol jej stav vážny, svedčí aj dĺžka hospitalizácie.
Hviezda podstúpila sériu vyšetrení, ktoré mali objasniť, čo bolo príčinou jej pádu. No a aktuálne sa na verejnosť dostalo ďalšie šokujúce odhalenie. Ako informuje Blesk.cz, Lenka musela podstúpiť náročnú operáciu mozgu, ktorá jej zachránila život. Ukázalo sa totiž, že za všetko mohla nebezpečná krvná zrazenina. Hrozilo preto, že spôsobí nenávratné poškodenie mozgu.
„Keď pani Filipovú prijali, najprv sa starostlivo zisťovalo, čo presne pád spôsobilo. Urobili sme sériu vyšetrení, ktoré odhalili krvnú zrazeninu v mozgu. Okamžite sme pristúpili k neodkladnej operácii,“ povedal spomínanému denníku zdroj z Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe. „Aktuálne je jej stav stabilizovaný, každý deň sa jej zdravie lepší a sme presvedčení, že rekonvalescencia bude úspešná,“ dodal zdroj. Prajeme skoré zotavenie!