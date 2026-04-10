Obrovská novinka: Müllerovci sú starí rodičia! Prečo svoje vnúča tajili?

BRATISLAVA - Tajili obrovskú novinu! Soňa a Richard Müllerovci si prísne strážili jedno veľké rodinné tajomstvo. Už pred niekoľkými mesiacmi sa totiž stali starými rodičmi. Ktoré z ich detí im doprialo tento nový životný status a aké pohlavie má prírastok v rodine?
Richard a Soňa Müllerovci sa rozviedli v novembri 2001 po 15 rokoch manželstva, pričom návrh na rozvod podala Soňa. Z ich manželstva pochádzajú dve deti – syn Filip a dcéra Ema, ktorí sú už dospelí a žijú si svoje vlastné životy.
Ema žije v Paríži, kde sa venuje móde. Na konci roka 2023 sa tajne vydala, pričom identitu svojho manžela si prísne stráži. „7.12.2023 sme sa s Amourom stali oficiálne partneri. K notárovi sme išli v teplákoch, po ceste sme si zobrali filtrovanú kávu a ja som si viečka natrela glitrom, nech nám naša láska navždy blyští pred očami,“ oznámila vtedy. Syn Filip je úspešný právnik, ktorý pôsobí na Slovensku a médiám sa stráni.
Pred časom sa Soňa Müllerová vyjadrila aj k téme vnúčat: „Dnes je iná doba, veď majú čas,“ uviedla. Zdá sa však, že situácia sa medzičasom zmenila. Podľa informácií týždenníka PLUS 7 dní sa ich synovi Filipovi narodilo prvé dieťa – dievčatko. Bábätko má mať približne dva mesiace a podľa dostupných informácií dostalo meno buď Olívia alebo Lívia.
