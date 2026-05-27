Svätokrádež alebo nová éra? Pápež sa posadil do najkontroverznejšieho Ferrari histórie, fanúšikovia zúria!

MARANELLO – Talianska automobilka Ferrari nedávno šokovala svet predstavením svojho úplne prvého čistokrvného elektromobilu s názvom Luce. Hoci novinka okamžite vyvolala obrovskú vlnu kontroverzie a puristi značky hovoria o svätokrádeži, legendárna automobilka teraz získala to najvyššie možné požehnanie. Nové elektrické monštrum si totiž priamo vo svojej letnej rezidencii osobne vyskúšal a prezrel samotný pápež Lev XIV.
Udalosť sa odohrala v pápežskom letnom sídle Castel Gandolfo južne od Ríma, informoval motoristický portál NDTV Auto. Svätý Otec si vozidlo detailne prehliadol v sprievode najvyššieho šéfa Ferrari Johna Elkanna a hlavného továrenského testovacieho jazdca Raffaeleho De Simoneho.
Počas inšpekcie pápeža mimoriadne zaujal netradičný dizajn a futuristický interiér, ktorý sa úplne vymyká všetkému, čo doteraz z továrne v Maranelle vyšlo. Svätý Otec pri pohľade na karosériu prekvapene položil Elkannovi priamu otázku: „Je toto prvé štvordverové Ferrari?“ Predseda automobilky ho s úsmevom opravil: „Je to prvé päťmiestne.“
Pápež Lev XIV. nezostal len pri obzeraní exteriéru. Odvážne sa posadil priamo za volant do sedadla vodiča. Továrenský jazdec De Simone si pred kokpitom kľakol na kolená a hlavu katolíckej cirkvi detailne oboznámil so zložitými ovládacími prvkami priamo na volante. Pápež tak mal možnosť ohmatať prácu dvoch svetoznámych dizajnérov – Sira Jonyho Ivea a Marca Newsona, ktorí v minulosti formovali ikonický vzhľad produktov spoločnosti Apple.
Ortodoxní fanúšikovia zúria, čísla však berú dych
Hoci pápežské požehnanie marketingu Ferrari nesmierne pomôže, skalní fanúšikovia značky („Tifosi“) nevedia novinke prísť na meno. Sociálne siete zaplavila vlna kritiky, podľa ktorej Luce vyzerá skôr ako prerastený hatchback a stráca tradičné športové tvary.
Dizajnéri sa však bránia, že masívnejšia konštrukcia bola nevyhnuteľná, aby sa do podlahy zmestil obrovský 880-voltový balík batérií. Auto navyše dosahuje extrémne nízky koeficient odporu vzduchu (iba 0,254 Cd) a to bez akýchkoľvek výsuvných krídel či aktívnej aerodynamiky. To najlepšie sa však ukrýva pod kapotou. Keď vodič zatlačí pedál do podlahy, Ferrari Luce zo seba uvoľní šialených 1 035 koní s dojazdom na úrovni 530 kilometrov.
May 27, 2026