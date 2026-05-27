Česká polícia opäť zasahuje: V prípade útoku na zbrojovku zadržala ďalšieho podozrivého

PRAHA - V súvislosti s marcovým útokom na zbrojovku LPP Holding v Pardubiciach zadržala v stredu česká polícia ďalšieho podozrivého. Na sociálnej sieti X uviedla, že ide o cudzinca. Stíha ho pre trestný čin teroristického útoku.

„Dnes sme zadržali ďalšiu osobu cudzej štátnej príslušnosti v súvislosti s týmto prípadom. Kriminalisti NCTEKK (Národnej centrály proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite) začali trestné stíhanie pre trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristickej skupine. Aktuálne sa s osobou vykonávajú štandardné procesné úkony,“ uviedla polícia.

Okrem najnovšieho podozrivého zadržala polícia v rámci vyšetrovania tohto prípadu celkove už desať osôb, a to nielen v Česku a na Slovensku, ale aj v Poľsku a v Bulharsku.

Požiar v priemyselnom areáli v Pardubiciach vypukol 20. marca nadránom. Hala, v ktorej začalo horieť, patrí českej zbrojovke LPP Holding, ktorá vyrába aj drony pre Ukrajinu. K útoku sa prihlásila dovtedy neznáma skupina The Earthquake Faction, ktorá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. LPP Holding opakovane podotkla, že pre Izrael nič nevyrába.

