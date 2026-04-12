Ceny Anděl: Herečke vytekali prsia, zmenená porotkyňa zo SuperStar a... Toto sú víťazi!

PRAHA - Ceny Anděl sú už rozdané. Poznáme víťazov za rok 2025. Prestížny galavečer si nenechali ujsť mnohé známe tváre a na červenom koberci zažiarili celebrity z hudobného priemyslu aj zo spoločenského života.
Včerajší večer patril jednej z najvýznamnejších udalostí českej hudobnej scény – slávnostnému odovzdávaniu cien Anděl za rok 2025. Galavečerom sprevádzala dvojica v zložení Libor Bouček a Martin Mikyska, ktorí sa postarali o uvoľnenú atmosféru aj množstvo vtipných momentov. Už krátko po šiestej hodine večer sa priestory Křižíkových pavilónov na pražskom Výstavisku začali zapĺňať známymi osobnosťami nielen z hudobného, ale aj spoločenského života.
Medzi prvými dorazila speváčka Klára Vytisková, niekdajšia porotkyňa SuperStar, ktorá prekvapila výraznou premenou. Zvolila si bielu čipkovanú róbu s jemne presvitajúcimi prvkami. Ako sama prezradila, šaty boli pôvodne svadobné, no rozhodla sa im vdýchnuť nový život a využiť ich pri tejto príležitosti. Speváčka mohla z podujatia odchádzať s úsmevom od ucha k uchu. Vo svojej kategórii totiž porazila Ewu Farnu a odniesla si domov prestížnu sošku. Do spoločnosti zavítala aj speváčka Anna K., ktorú sprevádzal Michal Zapoměl.
Označila ho nielen za blízkeho človeka, ale aj za šikovného kaderníka. Na červenom koberci nechýbala ani Eva Decastelo, ktorá stavila na elegantný čierny outfit doplnený výraznými tahitskými perlami. Nechýbala ani speváčka Martina Pártlová, spevák Adam Ďurica, Annet X či spevácka legenda Richard Müller. Pozornosť pútala aj herečka Žofie Dařbujánová, ktorá prišla s novým imidžom – zmenila farbu vlasov a obliekla si výrazný model inšpirovaný historickým štýlom. Šaty mali korzetový strih, no nepôsobili úplne lichotivo. Vytekali jej z nich prsia.
Medzi ďalšími hosťami sa objavili aj Andrea Bezděková či Natálie Kotková. Podujatie si nenechali ujsť ani ďalšie známe mená českej hudobnej scény, ako Marcell, Ben Cristovao či Tomáš Klus, ktorý dorazil v sprievode svojej manželky. Ceny Anděl už poznajú svojich víťazov. Ich mená sa dočítate na druhej strane článku.