Nové DETAILY a POSUN v prípade Slováka, ktorý v Nemecku zabil manželku a dcéru sekerou: Prekvapivý VERDIKT na súde

DÜSSELDORF – Posun v tragickom prípade, ktorý vlani otriasol Slovenskom, Nemeckom aj Čínou. 44-ročný Slovák Erik v novembri v psychotickom záchvate sekerou usmrtil svoju 31-ročnú čínsku manželku Ruimin a dvojmesačnú dcéru Linnu. K vražde došlo v ich spoločnom byte v Düsseldorfe. Súd nakoniec rozhodol, že Slovák bude na neurčito hospitalizovaný v psychiatrickej liečebni.

Krajský súd v Düsseldorfe rozhodol, že 44‑ročný Slovák Erik, ktorý vlani v novembri sekerou usmrtil svoju manželku a dvojmesačnú dcéru, bude na neurčito hospitalizovaný v psychiatrickej liečebni. Píše o tom portál Der Westen. Sudcovia tým v plnom rozsahu vyhoveli návrhu prokuratúry. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Obhajca Lars Horst uviedol, že sa s klientom ešte poradí o ďalšom postupe. Počas procesu argumentoval, že muž dosiahol terapeutické pokroky a žiadal, aby súd zvážil podmienečné prepustenie z ústavnej liečby.

Brutálny čin v stave psychózy

K tragédii došlo koncom novembra v byte manželského páru v Düsseldorfe. Podľa obžaloby Slovák v psychotickom záchvate sekerou zaútočil na svoju 31‑ročnú manželku Ruimin a ich len dvojmesačnú dcérku Linnu, keď obe ležali v posteli. Po útoku sa pokúsil o samovraždu. Erik mal následne sám zavolať pomoc. Privolaní záchranári našli telá matky a dieťaťa v byte krátko po incidente. V predchádzajúcich vyjadreniach sa spomínalo, že Slovák útočil nožom.

Súdna komora pod vedením sudcu Rainera Dreesa dospela k jednoznačnému záveru. „Obžalovaný trpí psychotickým ochorením, ktorým trpí už dlhší čas, a aj naďalej predstavuje nebezpečenstvo pre svoje okolie,“ uviedol predseda senátu. Podľa súdu bol muž v čase činu úplne nepríčetný. „Nie je preto trestne zodpovedný,“ zdôraznil Drees.

Znalec potvrdil, že muž konal v dôsledku psychotického záchvatu, ktorý zásadne obmedzil jeho schopnosť rozpoznať následky svojho konania aj ovládať svoje správanie.

Vzťah začal v Číne, tragédia prišla po narodení dieťaťa

Pár sa spoznal v Číne, kde žila aj žena. O rok neskôr sa zosobášili a presťahovali do Nemecka. Štyri mesiace pred tragédiou sa presťahovali do nového bytu v Düsseldorfe, keď bola Ruimin už v pokročilom štádiu tehotenstva. Ich dcéra sa narodila v septembri.

Obžalovaný je biochemik a dlhodobo sa liečil na psychické ochorenie. Krátko pred útokom však vlastnou iniciatívou vysadil predpísané lieky, aby mohol v noci pomáhať manželke s dcérkou. „Tie upokojujúce lieky ma vždy veľmi unavovali,“ vysvetľoval Erik svoj krok. Jeho manželka o diagnóze vedela a naliehala naňho, aby liečbu neprerušoval.

Slovák Erik po čine veľmi trpí, uviedol obhajca

Obhajca Lars Horst počas procesu opakovane zdôrazňoval psychický stav svojho klienta. Môj mandant po strate oboch veľmi trpí,uviedol na margo emocionálneho rozpoloženia Slováka Erika.

Keďže súd konštatoval nepríčetnosť, prípad sa neprejednával ako klasický proces pre trestný čin, ale ako tzv. zabezpečovacie konanie. Jeho cieľom je rozhodnúť o tom, či je potrebné dlhodobé umiestnenie páchateľa v psychiatrickej liečebni na ochranu spoločnosti.

