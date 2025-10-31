Brutálne zranenie českej speváčky: Po PÁDE zo schodov skončila v nemocnici!

PRAHA - Obľúbená speváčka a gitaristka Lenka Filipová (71) vystrašila svojich najbližších. V stredu nešťastne spadla zo schodov vo svojom pražskom dome a skončila s vážnym zranením v nemocnici.
Speváčka a gitaristka Lenka Filipová zažila dramatické chvíle. V stredu došlo v jej pražskom dome k nešťastiu – umelkyňa spadla zo schodov a utrpela vážne poranenie hlavy, pre ktoré ju musela sanitka okamžite previezť do Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe. Momentálne sa nachádza pod dohľadom lekárov.
Podľa informácií denníku Blesk Filipová podstupuje sériu vyšetrení, ktoré majú objasniť, čo bolo príčinou jej pádu. Dobrou správou však je, že žiadne zlomeniny neutrpela, čo lekári pôvodne nevylučovali. Správa o nehode zasiahla najmä dcéru Lenny, ktorá sa v čase incidentu nachádzala mimo Prahy.
K mame preto nemohla prísť okamžite. Do domu sa vraj rýchlo vydal jej partner, raper Marpo, ktorý mal zranenej speváčke privolať sanitku. „Mali sme v starostlivosti približne šesťdesiatročnú ženu, ktorá utrpela poranenie hlavy. Na mieste bola vyšetrená, následne aj ošetrená a prevezená do nemocnice,“ potvrdil Blesku hovorca pražskej záchranky Karel Kirs.
Rodina aj manažérka sa k incidentu odmietajú bližšie vyjadrovať. „Nehnevajte sa, ale súkromie svojich klientov rozhodne nemám právo a ani nechcem komentovať,“ uviedla Kateřina Žbirková. Kvôli zdravotným problémom musela Filipová zrušiť všetky plánované víkendové koncerty, aby sa mohla zotaviť. Svoje pracovné povinnosti pozastavila aj Lenny, ktorá chce byť v týchto dňoch pri svojej mame.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%