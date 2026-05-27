ZÁCHRANA v poslednej chvíli: Policajt skočil do rozbúrenej vody a z auta vytiahol bábätko! Všetko zachytila KAMERA

BEEVILLE – Prívalová voda v americkom štáte Texas takmer pripravila o život bábätko. Nezodpovedný vodič sa pokúšal presunúť po hlavnej ceste v Beeville, ktorú zaplavila voda. Prúd vody bol tak silný, že auto stiahol so sebou. Vnútri bol zakliesnený vodič a jeho niekoľkomesačné dieťa.
Americký štát Texas bojoval počas uplynulého víkendu s veľkou prívalovou vodou. Zhruba 160 km od San Antonia, v Beeville, sa odohrala záchranná akcia, ktorú sa navyše podarilo celú zaznamenať aj na videu.
Mnohé cesty sa vplyvom prívalovej vody premenili doslova na rieky. Na jednom úseku takto v sobotu 23. mája uviazlo osobné vozidlo. Na zadnom sedadle bolo navyše uväznené dieťa. Hrozilo, že mohutná prívalová voda strhne automobil do neďalekej rieky.
Príliš silný prúd
Spozorovali to aj záchranné a policajné zložky, ktoré pomáhali pri evakuácií obyvateľov z oblasti. "Vozidlo zišlo na hlavnú cestu, ale tam ho strhol silný prúd prívalovej vody a pomaly ho tlačil do rieky. Počasie bolo toho dňa veľmi nepredvídateľné. Prívalová voda prišla rýchlo a nečakane. Nestihli sme ani rozmiestniť protipovodňové barikády," uvádza na sociálnej sieti policajné oddelenie v Beville.
Veliteľ hasičov signalizoval vodičovi aby zastavil, no ten si ho najprv nevšimol a potom už bolo neskoro. Na záberoch z videa je vidieť, ako hladina vody stúpla až takmer nad kolesá. Počuť aj policajta ako hlási, že vozidlo unáša prúd vody smerom k rieke.
Medzitým vodič začal kričať, že v aute je aj jeho dieťa. Policajt, ktorý mal na sebe pripnutú kameru, vkročil do rozbúrenej vody, prebrodil sa až k autu a cez dvere spolujazdca zobral od vodiča detskú autosedačku, v ktorej ležalo bábätko. Následne sa ňou prebrodil až ku kolegovi, ktorý ju prikryl reflexnou vestou. Vodiča sa tiež podarilo bezpečne prepraviť až na breh. On ani jeho dieťa neutrpeli žiadne zranenia.
Polícia uverejnila video ako varovanie pred nebezpečenstvom, v ktorom sa môže ocitnúť ktokoľvek počas záplav. "Podmienky sa môžu meniť z minúty na minútu. Nepodceňujte takéto situácie. Vozidlo nemusí byť pri silnejšom prúde vody žiadnou prekážkou. Pokiaľ zle odhadnete situáciu, môžete sa ocitnúť vo veľkom nebezpečenstve," doplňujú muži zákona.